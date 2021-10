El incierto destino de los 50 millones de vacunas que España debería recibir antes de fin de año

El objetivo prioritario de la Estrategia de Vacunación, aseguran desde Sanidad, es completar la pauta de vacunación de "las personas a partir de 12 años que no se hayan vacunado todavía o no hayan completado la vacunación". Esto es uno de cada diez españoles, si se mira en el conjunto de los datos, aunque si se va al detalle se aprecia que el mayor porcentaje de no vacunados se encuentra en personas de entre 20 y 40 años. Dos de cada diez españoles de estas edades todavía no se han puesto ni una sola dosis. Grupos que tienen más riesgo de padecer las formas graves de la enfermedad que los jóvenes de entre 12 y 19 años, cuyos niveles de vacunación se encuentra en el 85% con al menos una dosis.