Cuando su madre fue a despertarla para ir al instituto -era uno de los tres días que iba presencial, el curso pasado-, no había manera de que la chica, de 14 años, se espabilara. Estaba adormilada, apenas reaccionaba. La madre miró a la mesilla de noche y vio muchos blísters de un medicamento vacíos. Enseguida, llamó a una ambulancia, que la trasladó al hospital Gregorio Marañón. Allí, además de eliminar el fármaco de su cuerpo, el servicio de salud mental empezó a trabajar con la familia en el propio box de urgencias , con un equipo especializado en estas dolencias que es pionero en España. Fue uno de los muchos intentos de suicidio en adolescentes que han atendido en el centro desde la pandemia.

La chica del primer párrafo se había tomado 25 pastillas, porque no veía otra salida a su sufrimiento que acabar con él de raíz. Sus padres no habían notado nada, solamente que estaba triste, apática. Pero tras un confinamiento y un curso escolar tan raro, lo achacaban a efectos de la pandemia que consideraban normales.

Pero para eso es necesario saber que existe esa ayuda, y sentir que acudir a un especialista en salud mental no es peor ni mejor que ir al dentista por un dolor de muelas . Los daños en el alma hay que tratarlos, porque como dice la psiquiatra especialista en menores Arantxa Ortiz, del hospital de La Paz, también en Madrid, "el alma y el cerebro son todo uno, junto con el cuerpo, y no hay salud sin salud mental".

"Las urgencias psiquiátricas pediátricas son eventos muy graves. En todas las guardias vemos algunos niños con intento de suicidio, en todas. Antes no era así", alerta Ortiz. Y no, no solamente se trata de adolescentes o de jóvenes de 16 a 18 años. "La edad de la urgencia psiquiátrica pediátrica ha disminuido. Hemos visto un incremento de chavales menores de 13 años. La adolescencia es un período muy crítico y en esta edad se inicia esa etapa de tanto cambio en uno mismo", comenta la psiquiatra infanto-juvenil. A falta de datos de asistencia, los profesionales tiran de experiencia clínica para advertir sobre este deterioro en la salud mental de nuestros menores.