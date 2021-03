Diaz Ayuso insiste en abrir en Semana Santa: "Ya tuvimos cierres perimetrales y no evitaron la tercera ola"

"Ya hemos experimentado cierres perimetrales anteriormente y esto no ha impedido una tercera ola. Se ha demostrado que no es Madrid quien está contagiando porque este virus no entiende de fronteras", ha asegurado. "Si supiéramos que el virus acaba ya, podríamos tomar estar medidas, pero si va a durar todo el año, si cerramos, no sé cómo vamos a levantar así la economía", ha dicho la presidenta madrileña en una entrevista en esRadio. "Si una persona tiene una segunda vivienda por qué no va a poder ir si cumple escrupulosamente las normas sanitarias", se ha preguntado.