Diego, el joven futbolista que se desvaneció en el campo el mismo día que Eriksen: “Me desperté en la UCI”

Diego no recuerda nada. No sabe cuánto tiempo iba de partido. Ni cómo fue la jugada que terminó con él en el suelo. “Me desperté en la UCI del hospital”, cuenta Diego Toimil a NIUS. Este futbolista de 14 años del Escola de Fútbol Lalín, un equipo de Pontevedra, cayó este sábado desplomado sobre el terreno de juego durante un partido . Estuvo varios minutos inconsciente .

La casualidad hizo que el accidente de Diego sucediese el mismo día y casi a la misma hora en la que el mundo del fútbol contenía la respiración por el desvanecimiento de Christian Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca , durante un partido de la Eurocopa. Como en el caso del jugador danés, todo ha quedado en un susto. “Si todo va bien, me iré para casa pronto”, cuenta el chico. Los primeros auxilios que Diego recibió sobre el césped fueron, como sucedió con Eriksen, fundamentales para ayudarle a recuperar la consciencia.

El desvanecimiento de este defensa de Lalín se produjo casi al final de la primera parte, en el minuto 38 de partido. El equipo en el que juega, de categoría Infantil, se enfrentaba como visitante al Bergantiños en el campo de As Eiroas, en Carballo (A Coruña). Diego acudía a despejar el balón junto a otro compañero cuando, por un fallo de coordinación, ambos chocaron. El golpe cuerpo a cuerpo fue tan fuerte que Diego cayó al suelo en el acto. Encima de él, el peso de su otro compañero.

Una ginecóloga que estaba en la grada saltó al campo para auxiliarlo

“Ni la madre ni yo, que me encontraba trabajando, estábamos en el campo en ese momento”, cuenta a NIUS Celso Toimil, el padre de Diego. Y menos mal. Porque l a angustia que se vivió sobre el terreno de juego durante varios minutos fue enorme . “Fue fundamental el papel de la madre de otro chico. Es médica y no dudó en saltar al campo para auxiliarlo”, cuenta este padre.

La familia de Diego Toimil se deshace en halagos hacia esta doctora que se llama Susana López y ejerce como ginecóloga. Estaba en el partido porque es la madre de otro futbolista de su mismo equipo. Ella se encontraba en la grada cuando se percató de que el joven no podía incorporarse. Diego estaba inconsciente, pero tenía pulso. Antes de que empezase a convulsionar, le colocó un tubo de Guedel para mantener la vía aérea abierta. “Estuvo sin sentido durante unos cinco minutos. No sé qué hubiese pasado si esta doctora no estuviese en el campo en ese momento”, dice Celso.