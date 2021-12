Keto, la dieta de moda que puede ayudar en la epilepsia infantil grave

Se ha popularizado como dieta de adelgazamiento, y muchos famosos o influencers aseguran haberla seguido para conseguir sus figuras. Y sí, la dieta cetogénica, o dieta keto como se la conoce, ayuda, pero no a adelgazar y, desde luego, no es sana si se aplica sin asesoramiento médico. La alimentación basada en eliminar o reducir al máximo todos los hidratos y las proteínas y apostar por las grasas se ha demostrado muy útil para otra cosa mucho más importante que perder peso por motivos estéticos: la epilepsia.

Esta dolencia se produce cuando el niño no responde a tratamientos farmacológicos que alivien, eliminen o reduzcan sus crisis. La mayoría de las epilepsias se controlan con medicación, pero hay algunos casos en los que no es así, y además el desarrollo del menor queda comprometido por daños cerebrales o secuelas de las crisis. "La mayoría de las epilepsias en la infancia no producen una afectación más allá en el desarrollo neurológico y condicionantes físicos propios de los pacientes, pero hay casos graves que puede llegar a verse la capacidad neurocognitiva de los pacientes", explica el doctor Alberto Vieco, neuropediatra de la Clínica Universidad de Navarra.