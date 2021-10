Diez comunidades empiezan octubre sin aforos en interiores: "Un error si no hay distancias"

Es como si entrara en vigor, oficiosamente, la nueva normalidad. Como si la vida prepandemia regresara casi del todo. Este viernes 1 de octubre diez comunidades autónomas eliminan los aforos en casi todas las actividades económicas, cinco de ellas también en hostelería (Madrid a partir del día 4), y nueve en espectáculos culturales. Espacios donde no es posible mantener la distancia de seguridad con otras personas y donde, según los expertos consultados por NIUS, no deberían permitirse aforos del 100%.

"Es razonable que se relajen las restricciones si se mantienen las medidas preventivas individuales. Y ojo, aquí está la clave: si se mantienen distancias personales, higiene de manos, uso de mascarilla cuando estamos con otras personas en espacios cerrados o muy cerca en exteriores", resume Julián Domínguez, experto en salud pública y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). Domínguez destaca la contradicción: " Si hay 100% en aforos habrá muchos espacios donde la distancia no existe , y a pesar de que todo el mundo lleve mascarilla, en esos lugares donde no se puede mantener un metro y medio entre asistentes, no debería aumentarse el aforo".

Para él hay que intentar evitar contagios en adolescentes y niños, porque son la población que está sin vacunar. "Siempre poniendo el foco en los lugares cerrados", advierte. "No sabemos si va a haber sexto o séptima ola, cómo de grandes serán", así que, según Franco, hay que tener especial cuidado y no apresurarse.

En definitiva, "mascarilla y distancia deberían mantenerse. Si no son compatibles con un aforo completo no debería haber aforo completo". Para Daniel López-Acuña, epidemiólogo y ex directivo de la Organizaicón Mundial de la Salud, aún hay muchas "comunidades autónomas en las que la incidencia acumulada está por encima de 25 por 100.000, que es el umbral al que podemos llamar seguro. Hay grupos de edad con una tasa de contagios muy alta, como en menores de 12 años. Hay cinco millones de personas que no tienen la pauta completa de vacunación y variantes que surgen y pueden amenazar el equilibrio. Hay vacunas, sí, pero no nos protegen del contagio. Con toda esta constelación de factores, y en un momento en el que hay que seguir haciendo rastreo, diagnóstico temprano, aislamiento de casos… Lo peor que podemos hacer es lanzar las campanas al vuelo y decir que se ha acabado la epidemia".