10.000 millones de dosis puestas: la desigualdad con países pobres empaña la mayor campaña de la historia

Diez mil millones de dosis administradas en poco más de un año. La campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 es ya la más grande de la historia . Todo un hito que pocos podían imaginar cuando el virus causante de la covid-19 puso al mundo del revés a principios de 2020. En este tiempo no solo se han desarrollado las vacunas , sino que se han inoculado de forma masiva.

Según los datos recogidos por la publicación especializada de la Universidad de Oxford, Our World in Data , ya se han administrado 10.120.000.000 dosis en todo el mundo. Más de diez mil millones de inyecciones de las 10 vacunas desarrolladas y autorizadas contra el SARS-CoV-2, nueve por la OMS .

"Es impresionante, es que son cifras que te dejan sin palabras", asegura a NIUS Jaime Jesús Pérez, portavoz de la Asociación Española de Vacunología. "No ha habido nunca jamás una vacuna tan inyectada, es algo que no se ha hecho nunca", indica el experto, y no solo por el corto periodo de tiempo empleado, argumenta, sino porque se ha administrado a prácticamente a toda la población mayor de cinco años.