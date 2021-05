El difícil negocio de los fabricantes de mascarillas: la mitad ha cerrado en menos de un año

La rotura de stock de las mascarillas ha pasado, pero siguen siendo necesarias y utilizadas masivamente en casi todo el mundo, y más en España, donde son obligatorias incluso por la calle. Así que la falta de mercado no es el principal problema. "Tenemos que diversificarnos. Nosotros vendemos productos cosméticos para paliar los efectos de las mascarillas", explica Alonso. Él está convencido de que hay espacio para los fabricantes de mascarillas españoles, pero lo cierto es que salvo algunas excepciones, el recién creado sector no pasa por un buen momento.

Lo explica Jorge Lázaro, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas Y EPIS (OESP): "Es un mercado con mucho intrusismo de empresas asiáticas. No conseguimos penetrar en el mercado porque tenemos un precio un poco superior al chino. Pero es que el producto que viene de China no se fabrica con los mismos requisitos y exigencias que se nos exigen a los que fabricamos en Europa. Por eso nos hemos asociado, para unirnos y ser más fuertes. La asociación nace en enero de 2021, y nuestro objetivo es que se nos reconozca como una industria estratégica y necesaria. Que lo es, porque son productos necesarios para combatir esta pandemia, que antes no existían", afirma.