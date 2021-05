Dimite como edil tras dejarle a su hijo un local para una fiesta: “El que se acuesta con niños, mojado se levanta”

Renuncia entre lágrimas

Esta madre y también concejal del Partido Popular de Ribeira ha admitido su error y ha presentado su renuncia entre lágrimas. "Dejo mi acta por responsabilidad política, porque aunque nunca pensé que lo que iba a ser una fiesta de cumpleaños de cuatro chicos se convirtiera en lo que se convirtió, la imagen dada no se corresponde con la que debe transmitir un cargo político", ha dicho.

Arropada por el resto de sus compañeros, la concejal quiso disculparse con las madres y padres de los adolescentes que participaron en esta fiesta ilegal. "Nunca fue mi intención ocasionarles ningún perjuicio", ha dicho. "Me acuerdo de un dicho que decía mi padre y es que el que se acuesta con niños, se levanta mojado. Y eso fue lo que me pasó a mí y de lo que me voy a arrepentir el resto de mi vida", ha concluido.