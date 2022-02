Dinamarca y 1920: cuando no es el virus, sino la gente, quien decide el fin de la pandemia

“En Dinamarca levantan restricciones por una decisión política y un comportamiento social, pero no porque haya finalizado la pandemia, ni porque se haya terminado el comportamiento epidémico de la COVID. Es una decisión por fatiga pandémica, no por racionalidad epidemiológica o de salud pública”, explica el epidemiólogo y ex directivo de la OMS Daniel López Acuña, que es muy crítico con lo que están haciendo. “Lo que ha hecho Dinamarca es un despropósito, no está justificado y constituye un error”.