Dinamarca sigue los pasos de Reino Unido y levanta las restricciones, España esperará más

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido prudencia a la hora de quitar medidas

"Para nosotros aún es pronto", dice el virólogo Javier Cantón sobre quitar restricciones en España

España tiene un porcentaje de vacunados y media de casos por millón de habitantes similares a Dinamarca, pero más hospitalizados y muertos

Reino Unido fue el primer país de Europa en eliminar las restricciones de gran calado, salvo la cuarentena para no vacunados que lleguen al país. Las mascarillas y la distancia no son obligatorias desde julio, así como tampoco hay aforos, confinamientos por zonas y cierre del ocio nocturno. Ahora, Dinamarca sigue sus pasos. Levantará sus medidas a partir del próximo viernes. España no lo hará todavía y apuesta por la prudencia.

"El virus continúa aquí y, especialmente con la variante delta, ha ganado vigor. Pero en Dinamarca somos más fuertes", anunció el ministro de Sanidad danés, Magnus Heunicke, antes de comunicar la decisión. No obstante, indicó que si detectan un empeoramiento repentino reinstaurarán medidas. El secreto para dar el salto ha sido "un despliegue de vacunación efectivo".

Dinamarca es el país más adelantado en Europa, junto a Malta, en población vacunada. El 72,7% de los habitantes han completado la pauta, de acuerdo a los datos de Gobierno danés. En cuanto a población diana —mayores de 12 años—, el 82% está completamente inoculada. Las infecciones diarias están por debajo del millar. En los hospitales la situación es favorable: 132 hospitalizados, de los que 25 están en unidades de cuidados intensivos (UCI). En los dos últimos días no ha registrado ningún fallecido a causa del patógeno.

¿Error o avance?

"El número de hospitalizados y muertos es bajo porque lo han hecho muy bien. Pero levantar las restricciones es un gran fallo, porque el asunto del covid persistente es muy serio. Los científicos no están seguros de cómo evoluciona dicho cuadro clínico. Después está el riesgo de que aparezcan nuevas variantes. Si lo hacen se van a transmitir muy rápido al no tener medidas", explica a NIUS Jeffrey V. Lazarus, extrabajador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona.

El exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña también califica de equivocación la determinación del país nórdico: "Me parece temeraria y puede dar lugar a repuntes de contagios". Su media de casos por millón de habitantes en los últimos siete días es de 147, según Our World in Data, ligeramente superior a los 142 puntos de España.

Los dos expertos coinciden en que la vacunación no lo es todo. "Muchos países no han entendido que los parámetros para decidir deberían estar vinculados con la incidencia, positividad de pruebas y, por consiguiente, con el nivel de circulación del virus", dice López Acuña. Por su parte, Lazarus cree que "podrían haber mantenido restricciones importantes como la mascarilla en el transporte público", entre otras. "He hablado con gente de allí y no lo entienden".

¿Qué sucederá en España?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió prudencia a la hora de quitar medidas, tras la reunión del Consejo Interterritorial. "Necesitamos que la incidencia, ocupación de camas, UCI y positividad sigan bajando", reiteró para añadir que los esfuerzos han de centrarse en seguir vacunando.

"Para nosotros aún es pronto. Estamos a las puertas de la vuelta a los trabajos presenciales y del curso escolar. Eso implica reuniones de gente y más riesgo de expandir un brote", subraya el virólogo y profesor de Biología y Biotecnología de Coronavirus Javier Cantón. A estos factores se suma la llegada del frío en otoño, con el que se trasladarán las actividades a los interiores. "Es el caldo de cultivo perfecto para que las variantes más contagiosas, como delta, sigan emergiendo".