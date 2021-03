En directo: Carolina Darias y Miquel Iceta detallan el acuerdo con las CC.AA para Semana Santa y San José

Las restricciones no afectarían a Canarias ni Baleares. La Comunidad de Madrid también ha manifestado su deseo de no respetar el confinamiento perimetral. Cataluña se muestra dispuesta a abrir sus fronteras a familiares y allegados venidos de otras regiones.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta , ha señalado que les gustaría que el plan de Semana Santa se acordara por "unanimidad", pero ha advertido que, de no ser así, " tendrá que ser por amplísima mayoría".

Restricciones consensuadas

Además de los cierres perimetrales, el borrador de Sanidad prevé limitar la movilidad entre las 23h y las 6h; aconseja evitar eventos masivos; prohíbe las reuniones de no convivientes en espacios privados. En lugares públicos cerrados las reuniones no serán de más de cuatro personas. En espacios públicos abiertos el límite será de seis personas. Se recomienda por último no relajar las medidas durante estos dos periodos vacacionales.