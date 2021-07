20 euros con consumición y test de antígenos: una discoteca de Barcelona criba a sus propios clientes

En estos términos se expresa el propietario de la Sala, Marc Miracle, que ha adquirido 2.000 test y ha contratado a tres enfermeros a través del Hospital de Mataró : "Tras ver los rebrotes que suceden en todo el país, hemos decidido avanzarnos e implantar los test en nuestro local para que no haya rebrotes y los clientes entren con una seguridad del 99 %".

El empresario está convencido de evitar que el sector vuelva a cerrar por el empeoramiento de la pandemia: "Llevamos 15 meses dando por saco diciendo que queremos abrir y ahora, que por fin nos dejan y ha habido un subidón de rebrotes, me niego rotundamente a cerrar. Hay que hacer los test sí o sí", concluye Miracle, cuya decisión contrasta con la de otras discotecas catalanas que han optado por bajar la persiana.

De hecho, el propio personal de la discoteca reconoce que le "costó mucho" cumplir con la normativa de seguridad el primer fin de semana de reapertura, porque "había dificultades para gestionar las colas y que la gente no se apelotonara en la pista de baile", según Sergi Ventura, el director de sala.

Por ello, confían en la práctica de test, algo que, sin embargo, "no implica que la gente pueda ir sin mascarilla dentro o sin mantener distancia de seguridad en la barra, sino que hay porteros que lo controlan", agrega Ventura, que recuerda que "también hay control de aforo en la pista de baile y en terraza".

El precio de la entrada, de 20 euros, destinada también a pagar los gastos en enfermeros y en el test, no permite generar gran margen de beneficio: "No ganas mucho, pero ganas mucho en seguridad, en saber que la gente que tienes dentro no está contagiada", resume el propietario, para el que los gastos deberían ir a cargo del Departament de Salut.