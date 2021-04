El doble cumpleaños de Antonio y Samuel: le trasplantan el corazón al padre en el mismo momento que nace el hijo

Así que imagínense la situación: Ana, su mujer, dilatando . Y él sin saber qué hacer. Dos vidas nacían el mismo día: la del pequeño Samuel y la nueva de Antonio. “La verdad es que se nos juntaron dos momentos muy especiales que llevábamos tiempo esperando. Me costó unos minutos tomar la decisión porque implicaba perderme el nacimiento de mi primer hijo", cuenta el hombre. "Sin embargo, en menos de una hora me estaban preparando en el edificio de al lado para la intervención. Cuando entré en quirófano todavía no había sido padre, hablé con mi mujer por videollamada y nos deseamos los dos suerte . Cuando desperté tuve una doble satisfacción” afirma el paciente.

La sorpresa de los equipos médicos

Verónica Hernández, la matrona que atendió el proceso de parto de la mujer de Antonio, asegura que “Cuando me comunicaron que el futuro papá tenía que marcharse del paritorio me quedé muy sorprendida, no entendía qué podría motivar una decisión así. Cuando me enteré del motivo tuve un sentimiento muy grande de alegría y sólo podía pensar en acompañar a la madre y en que saliera todo bien, como así fue”.