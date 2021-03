Pedro Cavadas opera con éxito a un joven negro albino con múltiples tumores en la piel

El médico ha explicado que este tipo de intervenciones, aunque "no son sencillas", las llevan a cabo "todos los días", pero que la particularidad de la intervención era el tipo de paciente: un joven negro albino. "Habría muerto miserablemente en menos de un año, ahora tiene un buen montón de año por delante", expone el médico.

"Le hemos regalado una nueva vida que espero que sea más larga que la que iba a tener", cuenta Cavadas. A Reginaldo desde bien pequeño la vida no le ha sonreído, en un país como Guinea Ecuatorial donde la pobreza es extrema y los recursos sanitarios son muy limitados. "Toda mi vida he vivido con esa enfermedad, pero no sabía la causa. Pensaba que eran cosas que salían al azar por los rayos solares", explica el paciente.