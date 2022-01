Las donaciones de órganos aumentan un 7% en el segundo año de pandemia

A pesar de que no se han recuperado las cifras de 2019, se han podido realizar 4.447 trasplantes gracias a 1.405 donantes. Especialmente relevantes son algunas cifras de estos trasplantes:

El año pasado solamente el 14% de las personas a las que preguntaron si querían donar los órganos de su ser querido fallecido se negaron a ello. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, ha destacado el efecto negativo de la pandemia en este sentido: "La pandemia ha hecho que las entrevistas a las familias ha dificultado mucho la petición de órganos por parte de los coordinadores de trasplantes, ya que la restricción de visitas ha hecho que los sanitarios no establezcan vínculos con los familiares, o ha provocado un duelo mucho más traumático ante la muerte de un ser querido".

La ONT se ha centrado en salvar los órganos de personas fallecidas que daban positivo en covid, y aún no trabaja en las donaciones de personas vivas con coronavirus, "porque los órganos de una persona que fallece, si no los aprovechamos en el momento, se pierden. Sin embargo los de un vivo, como un riñón, se pueden programar y lo más prudente es esperar a que se recupere. De todas formas, estamos bastante seguros de que la covid no se transmite mediante el trasplante de órganos de un positivo, pero creemos prudente esperar", ha aseverado Domínguez-Gil.