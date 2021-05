Una de cada 5 mujeres sufre problemas de salud mental durante la maternidad: "Si no se trata, se puede cronificar"

Estas patologías pueden llegar a causar un sufrimiento a las propias madres e incluso dificultar que éstas puedan establecer un buen vínculo con su hijo . Por esta razón, desde el Programa de Salut Mental Perinatal del Vall d'Hebrón se acompaña a las embarazadas durante todo el proceso con el objetivo de hacer un seguimiento correcto, ya que "tratarlo a tiempo es importante". Así lo indica la doctora y responsable de la sección de la Psicología de Vall d’Hebrón, Gemma Parramon Puig, que sostiene que si no se llega a tratar bien, puede conllevar a que "los síntomas se pueden cronificar". Esto, además, puede provocar muchos cambios que, a la larga, pueden afectar al entorno: "es un periodo de vital importancia para el bienestar de la mujer y para todo el entorno, incluyendo a las criaturas", recalca Parramon.

Ansiedad y depresión: principales síntomas

Jenifer, paciente del Programa de Salud Mental del Vall d'Hebrón, sufrió un cuadro de ansiedad muy alto a los seis meses de su segundo embarazo . En su caso, gracias al tratamiento ha credo un "vínculo súper materno entre madre e hijo", que ahora tiene ocho meses, y aprovecha para aconsejar a todas aquellas madres que, si lo necesitan, acudan al psicólogo: " Ayuda a salir de ese bache y de esa sombra negra que siempre tienes encima. Yo cada día disfruto más de mi maternidad, algo que en los primeros meses del postparto no lo sentía".

"El embarazo y el postparto puede suponer un estrés a la mujer", apunta la Doctora que señala, además, que estos síntomas o trastornos no solo son debidos a factores biológicos, como sería el cambio de niveles hormonales de forma abrupta, sino también a otros componentes como los sociales, ambientales e incluso psicológicos.

Crítica a los tabús y prejuicios

Este llamamiento por parte del hospital barcelonés coincide, este miércoles, con el Día Mundial de la Salud Mental, que a su vez hace hincapié en que más del 50% de los casos no se identifica . Por su parte, Gemma Parramon, lo relaciona directamente con la falta de unidades perinatales y también debido a los tabús: "Tenemos muchos perjuicios y el problema está en que no equiparamos la salud mental y la física".

Según la responsable de la sección de la Psicología de Vall d’Hebrón, existen muchos prejuicios en cuanto a los psicólogos y los psiquiatras. Un hecho que aumenta considerablemente cuando éstos se relacionan directamente con la maternidad. En su opinión, la mujer "está sometida a una presión y a unas imposiciones culturales y sociales superiores que los hombres" y remarca que éstas "se sienten más juzgadas por su papel como madre y eso es lo que les hace no pedir ayuda y no ser tildadas de malas madres", recalca Parramon, que aprovecha para lanzarles un mensaje: "durante el embarazo no tienes porqué encontrarte bien al 100% y eso es normal".