Cuando Elisa Fernández se pone a sumar, se echa las manos a la cabeza. A cuarenta euros por sesión de psicóloga, por ocho meses que ha ido, se ha gastado 1.280 euros en terapia, "y eso que Leonia me cobraba poco", dice. Su madre no puede entender por qué la niña -de 28 años- no se compra el coche que necesita, si tenía ahorros. Porque ésa es otra: nadie sabe que ha estado yendo al psicólogo , de hecho Elisa Fernández no se llama así. La falta de sensibilidad respecto a esta disciplina de la medicina quedó en evidencia cuando el diputado Íñigo Errejón fue increpado con un "vete al médico" cuando reflexionaba sobre los efectos de la pandemia en la salud mental.

Tres veces menos psicólogos por habitante que en Europa

Cómo se accede al psicólogo en España

A menos ingresos más problemas de salud mental

Aumento de problemas de salud mental por la pandemia

Nuestra Elisa del principio del artículo ni intentó acudir a un psicólogo público, porque no creía que fuera a acceder a él. "Yo solamente me sentía infeliz y no sabía por qué", cuenta. Estudia Derecho -es su segunda carrera- en la Universidad Carlos III de Madrid, es una buena alumna con amigos y una vida personal que ella consideraba plena. Pero no sabía por qué "no conseguía disfrutar de la vida". Gracias a su psicóloga, descubrió que se había convertido "en un personaje de mí misma", dice. Alguien que hacía lo que los demás esperaban de ella. Aún se deja atrapar por los fantasmas a veces, pero se siente más fuerte y cree firmemente que "todo el mundo debería pasar por terapia en un momento de su vida, par recapitular, purgar lo que nos hace daño y seguir adelante".