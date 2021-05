Las dudas sobre la vacunación del verano: ¿habrá suficientes manos para inmunizar a 20 millones de personas?

Enfermeras sin vacaciones de verano

Un verano "muy, muy complicado"

A la mayoría de los eventuales les han hecho contratos de seis meses, "así que todavía no saben si les van a renovar o no y, en caso de librar, no podrán hacerlo en verano", denuncia a NIUS Ricardo Furió, portavoz del Sindicato de Enfermeras en Madrid. Así que el verano se presenta "muy, muy complicado", asegura. Sobre todo teniendo en cuenta que "el 80% de las sanitarias manifiestan sufrir un importante grado de estrés", apunta María José García. La cuestión no deja lugar a dudas, subraya, el personal está agotado y "necesita descansar, hay que sustituirlas".