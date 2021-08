Dudas y certezas sobre la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19

A estas alturas del año, medio mundo esperaba estar hablando de la inmunidad de grupo adquirida tras un proceso de vacunación casi terminado. Pero en esta pandemia no hay previsiones que valgan. Hoy, variante delta mediante , más que de protección de rebaño y de cómo festejar el adiós al SARS-CoV-2, se habla ya de cuándo empezar con la tercera dosis . Hay países que ya lo han hecho. Otros, planean hacerlo a partir de septiembre, a la vuelta del verano. El proceso de vacunación continúa, aunque algunos países prácticamente todavía no lo han empezado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en julio que "todo apunta" a que en España se administrará una "tercera dosis de refuerzo" de la vacuna contra la covid-19, aunque todavía no se ha detallado cuándo comenzará a suministrarse.

Los israelíes disfrutaron de un breve período de libertades después de vacunar a casi el 70 por ciento de su población con la vacuna Pfizer/BioNTech, pero la variante delta ha aumentado la cifra de contagios hasta niveles que no se veían desde febrero. El lunes más de 6.000 personas dieron positivo, 650 personas estaban hospitalizadas y 400 de ellas en estado grave . Por ello, el Gobierno israelí no descarta adoptar nuevas restricciones, mientras acelera la administración de terceras dosis a los mayores de 60 años.

Según la Agencia Europea de Medicamentos ( EMA , por sus siglas en inglés), actualmente es "demasiado pronto" para confirmar si se necesitará una dosis de refuerzo para las vacunas, porque aún no hay suficientes datos sobre cuánto tiempo dura la protección de los inmunógenos.

Prudente se ha mostrado también la FDA estadounidense que, en julio, indicó que por el momento no hay evidencia científica de que sus ciudadanos necesiten una tercera inyección de refuerzo.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países ricos que aplacen hasta, por lo menos, finales de septiembre la inyección de la tercera dosis, de forma que haya vacunas disponibles para inmunizar al 10% de la población de los países pobres. "No podemos aceptar que aquellos que han utilizado la mayor parte del suministro global de vacunas utilicen aún más", exclamó Tedros Adhanom, director general de la OMS.

NIUS ha recogido las consideraciones de epidemiólogos como Oriol Mitjà , del Hospital Trias i Pujol de Badalona. Mitjá lo tiene claro: "Hay que aplicar ya" una tercera dosis a los ancianos y a las personas vulnerables. En cambio, asegura, "aún no hace falta" a la población general.

Otros, como Joan Carles March, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, se muestran más cautos. En estos momentos, "no sabemos" si se va a necesitar una dosis de refuerzo porque no hay estudios científicos que así lo indiquen. Que Israel haya empezado, asegura el experto, "no quiere decir nada en ese sentido".