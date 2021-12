El ECDC alerta de que ómicron será la variante mayoritaria en los próximos meses

Ante el aumento del número de países que notifican casos de a nivel mundial y en la UE/EEE, recuerda que "cuanto mayor sea la ventaja de crecimiento de ómicron sobre delta y mayor sea su circulación en la UE/EEE, menor será el tiempo esperado hasta que ómicron cause la mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2".

Así, recomienda las vacunas para aquellos que aún no han sido vacunados o que no han completado su ciclo de vacunación y los refuerzos para los mayores de 40 años son imprescindibles. Además, de las intervenciones no farmacéuticas que han demostrado ser efectivas para reducir la transmisión y deben continuar implementándose en función de la situación epidemiológica, incluidas medidas de distanciamiento físico y ventilación adecuada en espacios cerrados y trabajar desde casa si se enferma.