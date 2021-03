El 'efecto Madrid': el cierre perimetral en Semana Santa con todo abierto en interiores no evitará la cuarta ola

A falta de su aprobación definitiva en el Consejo Interterritorial de Salud, parece que esta Semana Santa será una más sin operación salida ni turistas. Las comunidades -excepto Madrid- no quieren que nadie entre ni salga de ellas, para evitar que aumente la transmisión del coronavirus. La capital ya ha aclarado que los confinamientos autonómicos "no han sido favorables" para su región. Entonces, ¿funcionan o no los cierres de fronteras de comunidades?

"Es fundamental limitar las reuniones entre no convivientes en interiores", insiste. Considera Franco que la estrategia de Madrid de confinar por zonas básicas de salud "tampoco funciona, no tiene ningún sentido". Lo importante, para este experto, es seguir tres reglas en esta próxima Semana Santa:

"Los cierres por comunidades en sí mismos no disminuyen la transmisión, aunque eliminas la posibilidad de que haya más fiestas y reuniones por ejemplo familiares". Pero, advierte, hay que controlar más las prohibiciones de juntar grupos no convivientes. Por eso "debe acordarse un toque de queda común y cerrar los interiores".

Factor de dispersión

"Si no hubiera interacción no pasaría nada", considera este experto. Es decir, que si alguien se va solo con sus convivientes a otra comunidad y allí no tiene contacto con nadie, no hay peligro. Y viceversa: "Si cierras perimetralmente y la gente sigue interaccionando dentro, estamos en las mismas".