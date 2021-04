Para Julián Domínguez, experto en salud pública de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, no hay duda de que este descenso es el efecto de la vacunación: "Si hubiera un hecho diferencial que hiciera cambiar su incidencia aparte de la vacuna, no podríamos achacárselo a ella. Pero en realidad lo único diferente que se ha hecho con ellos respecto a diciembre es vacunarles , porque el resto de medidas de prevención son parecidas a las que había".

"Han dejado de morirse los que no ingresaban en UCI"

Pero lo que no desciende es el número global de ingresados en las unidades de cuidados intensivos, algo que se explica porque "el grupo de edad que está dejando de morirse era el que no ingresaba en UCI, porque no aguantarían los tratamientos de intesivos y no se les suele derivar. Además la gente se relaciona normalmente con su grupo de edad, con lo cual si hay más personas vacunadas, aunque aún no lo estén todas y todavía no se sepa cuánto transmiten el virus, se está comprobando que éste circula menos", aclara Ares.