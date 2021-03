Los efectos secundarios de AstraZeneca: no son más fuertes por la vacuna, sino porque se pone a los jóvenes

A Irene, 28 años y técnico de farmacia, la vacunaron este domingo en Madrid con una dosis de AstraZeneca. Seis horas depués, la fiebre le subió a 38,8 grados. Tenía malestar generalizado, cansancio extremo y pesadez en las piernas. "Me tomé un paracetamol de un gramo. Este lunes me he levantado con 37 y me he ido a trabajar. Ahora me encuentro bien". A sus compañeras de trabajo les ha pasado exactamente lo mismo. Como si estuvieran pasando un 'gripazo'. Cuando se fueron a poner la vacuna, ya les avisaron que les ocurriría esto.

Tener efectos secundarios o no tenerlos no significa algo bueno o malo. "Depende de la suceptibilidad de la población. Lo que significa es que estás teniendo una respuesta inmunitaria, lo cual es bueno", explica el presidente de la Asociación Española de Inmunología. "Que una vacuna te dé reacción es que se está reconociendo el patógeno, que se está armando la respuesta inmunológica. El que no te dé reacción no significa que no esté funcionando; pero que sí te la dé, sí significa que algo está respondiendo a esa 'agresión', a ese pinchazo con un compuesto que se reconoce como algo extraño. No es ni positivo ni negativo", asegura López Guerrero. A lo que Corell añade: "Si yo me pongo la vacuna y soy menor de 55 años y no tengo ningún efecto adverso no debo sospechar que no está funcionando mi sistema inmunitario. La aparición o no de efectos adversos depende de múltiples condiciones de la persona y no solo de la edad. Aparte del estado de salud, influye también que se haya tenido o no infección anterior por el patógeno, lo que producirá en este caso mayores efectos secundarios". Ocurre lo mismo que con la enfermedad: tener síntomas no es mejor que pasarlo asintomático. "Porque podemos pasar la infección, no tener sintomatología y que nuestro sistema inmunitario esté produciendo defensas", aclara Corell.