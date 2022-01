La fuerte reacción por la tercera dosis: "Le pasa a los que aún tienen una inmunidad potente de las otras dos"

Daniel (50) se puso la tercera dosis de la vacuna contra la covid este miércoles a las 12 del mediodía. Por la tarde ya empezó a encontrarse mal. Tiritona, dolor de cabeza intenso, dolor de tripa..., síntomas que se fueron agudizando a medida que pasaban las horas. " Me sentía como si me hubiera pasando un camión por encima ", relata.

Eva (46) también ha tenido que faltar a su trabajo esta semana tras ponerse la tercera inyección. "A la mañana siguiente no me podía levantar de la cama, tenía 38.5 de fiebre y me dolían todos los músculos del cuerpo. Literalmente la dosis de refuerzo me tumbó".