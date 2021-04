Pere Domingo, infectólogo: "La situación ya es preocupante y el efecto Semana Santa llegará en diez días"

De hecho, los hospitales se preparan para una cuarta ola en un contexto de "extremada preocupación". Así lo valora Pere Domingo, coordinador de la unidad covid-19 en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. El suyo no ha dejado de recibir ingresos por la enfermedad en Semana Santa, y augura: "Veremos sus efectos en unos diez días".

P: En Cataluña, no obstante, han bajado la incidencia acumulada y el riesgo de rebrote, pero no bajan las hospitalizaciones...

R: La traslación de estos grandes números al día a día de los hospitales no es inmediata, siempre tiene un desfase, tarda un cierto tiempo. Lo que es seguro es que hoy aún no hemos visto los efectos de la Semana Santa , y los veremos de aquí a una semana o diez días.

R: Antes de Semana Santa, habíamos llegado a un pico bastante bajo, pero la tendencia global ha ido ascendiendo. Y, durante las fiestas, ¡hemos tenido hasta ocho y diez personas ingresando en las guardias de días festivos! Y eso que no había tanta gente en las ciudades.

R: Sería muy duro de asumir. No solo porque la situación ya es muy tensa, sino porque llueve sobre mojado. Los profesionales que están implicados en la pandemia llevan un año seguido batallando contra lo mismo y todos los profesionales están cansados física y psicológicamente; esto es un hándicap adicional.

P: No pueden estar luchando eternamente...

R: Indudablemente, pero mientras la gente se vacuna no podemos abandonar el resto de medidas que sabemos que son eficaces, las que se han dicho repetidas veces: mascarilla, distancia física, higiene de manos. Ojalá tuviéramos medidas más eficaces y mas sencillas, pero no las tenemos, y si queremos controlar la pandemia de algún modo aparte de la vacunación, hay que seguir implementando estas medidas.

R: Si los números van a peor, no quedará más remedio. Si todos los indicadores van en sentido negativo, no queda más remedio que el Govern adopte medidas más drásticas. No está descartado para nada y eso lo veremos en los próximos días.