El cuerpo que nos ha dejado la pandemia: menos pelo, más gafas, acné, fascitis y dientes rotos

Después de casi dos años de pandemia, no es fácil determinar si la humanidad va a salir mejor o peor de esta crisis, lo que está claro es que saldrá diferente, físicamente hablando. El ser humano no es lo que era y no solo por el obvio envejecimiento fruto del paso del tiempo. El SARS-CoV-2 ha hecho mella en todo el cuerpo, empezando por la cabeza.