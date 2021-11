El mapa que demuestra los estragos del rechazo de la vacuna en Europa

¿Qué es lo que marca esta diferencia? Las vacunas. El porcentaje de vacunación en España es del 90% de la población y en Alemania no alcanza el 70%. 20 puntos de diferencia que inclinan la balanza. No solo en este caso. Tal y como muestran los mapas de Our World in Data, elaborados por la Universidad de Oxford con datos oficiales, la incidencia y gravedad de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 es inversamente proporcional al porcentaje de población vacunada. Así lo explica también en su cuenta de Twitter Luka Mesin, inmunólogo de la Universidad Rockefeller, centro especializado en ciencias biomédicas.