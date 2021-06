El ocaso de Fernando Simón como 'cara' de la pandemia: las claves sobre su pérdida de protagonismo

¿Ha perdido Fernando Simón la confianza de la ministra Darias? Más de uno vislumbra ya un cambio de ciclo en el Ministerio de Sanidad. En el fondo del asunto están las palabras del director del CCAES diciendo que la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años "se había utilizado de muchas maneras, también por parte de los medios de comunicación". Preguntada por el asunto, Carolina Darias no solo no apoyó a Simón, sino que aseguró no compartir sus afirmaciones, reconociendo la labor de los periodistas y diciendo que "será él quien lo tiene que explicar".