La élite científica critica en tromba la mascarilla en exteriores: "Es inútil, una broma de mal gusto”

El Gobierno lograba este martes sacar adelante en el Congreso de los Diputados el decreto que establece la obligación de llevar la mascarilla en exteriores

"Sabemos que en exteriores la transmisión del virus es hasta quince o veinte veces más baja que en interiores", dice Quique Bassat

"Donde hay que poner el foco es en evitar la trasmisión en interiores", señala Ignacio Goñi

Este martes se aprobaba, otra vez, el uso de la mascarilla en exteriores de forma obligatoria. Lo ha sacado adelante el Gobierno que se garantizó los votos en el Congreso de los Diputados para mantener la obligación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba que la medida es "estrictamente temporal y que su retirada está más cerca. Será durante el tiempo necesario hasta que los indicadores alcancen los niveles adecuados. Con toda la prudencia, hemos doblegado la curva de esta sexta ola y estamos en fase de descenso".

El Ejecutivo decidió durante las pasadas Navidades en el Consejo Interterritorial recuperar el uso de mascarilla en exteriores ante el aumento de contagios de covid19 a causa de la variante ómicron. Los expertos consultados por NIUS, llevan meses coincidiendo en que esta medida no tiene sentido y que no se basa en razones científicas. "Sabemos que en exteriores la transmisión del virus es hasta quince o veinte veces más baja que en interiores", dice el pediatra Quique Bassat, otros aseguran que "la medida no es solo inútil sino también contraproducente".

Quique Bassat, epidemiólogo y pediatra

El epidemiólogo y pediatra Quique Bassat ha afirmado que "no tiene mucho sentido" mantener la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. "Sabemos que en exteriores la transmisión del virus es hasta quince o veinte veces más baja que en interiores". Sostiene que "de todas las medidas posibles que se podrían haber contemplado era quizá la que tenía un impacto más modesto", en referencia a su aprobación en diciembre, al inicio de la sexta ola. Por eso, Bassat cree que "no habría ningún problema en retirar la mascarilla en exteriores" ahora que la incidencia empieza a bajar y teniendo en cuenta su escasa utilidad hasta ahora.

Ignacio López Goñi, microbiólogo

El microbiólogo y catedrático de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi (@microBIOblog en twitter) no es capaz de entender cuales son los criterios científicos en los que basa el Gobierno para tomar esta decisión. "Es una decisión, no solo muy poco eficaz sino incluso contraproducente. Sabemos que el virus se trasmite por aerosoles, que es principalmente un virus de interiores y que te contagias sobretodo cuando respiras el aire que emite una persona infectada. Donde hay que poner el foco es en evitar la trasmisión en interiores y para eso hay que insistir en la mascarilla FFP2 bien ajustadas y en la ventilación en los interiores".

La probabilidad de contagiarte en el exteriores 20 veces menor que en interiores, luego la medida no tiene incidencia en la pandemia. Además creo que esto es contraproducente porque la gente ya esta harta de medidas absurdas y poco explicadas. Yo creo que las medidas tienen que ser pocas, eficaces y muy bien explicadas a la población. Insistir en la mascarilla en exteriores es no querer poner el foco en los interiores que es donde esta realmente el problema. "Es como si yo llevo el casco andando por la calle y me lo quito al montarme en la moto", asevera Goñi.

El experto incide en que "no vale decir que lo hemos hecho por consenso, que lo hacen en otros países y que hay evidencias científicas. ¿Dígame usted cuales? El problema es que si se pone el foco en los interiores esto exige una ¡serie de cosas que pueden suponer un gasto y una gestión adicional. Habría que hacer una legislación sobre cómo tiene que ser la calidad del aire dentro de los sitios, la ventilación, la filtración del aire. Las mascarillas efectivas son las FFP2" y entonces habría que quizá reducir el IVA o bajar los precios de estas. Es no querer abordar el problema y coger el toro por los cuernos", concluye.

Alex Arenas, físico y profesor

"Es como si viene un huracán y le dices a la gente que se ponga un chubasquero. Parece una broma de mal gusto", sentencia el físico y de profesor de la Universitat Rovira i Virgilien, Alex Arenas. "Llevamos dos años de pandemia y sabemos lo que va a pasar. Este virus se contagia por el aire y, o tenemos medidores de CO2 en todos los sitios en interiores o hay que poner restricciones sociales, no queda más remedio".

Joan Carles March, salud pública

"No tiene ningún sentido científico seguir con la mascarilla en el exterior. Es una medida inútil. Es una cuestión que no aporta nada para disminuir los contagios. Seguir con las mascarillas en exteriores solo tiene un sentido: no ir poniéndola y quitándola, poniéndola y quitándola. No se puede liar ni confundir tanto a la gente", asegura Joan Carles March, investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Las mascarillas en exteriores con distancia no son necesarias y nunca lo han sido pero reconoce que una vez "caído en el error" de obligar de nuevo su uso, habría que esperar a quitarla una vez baje más la incidencia. "Todo ello para no hacer pensar que ya hemos terminado con la pandemia cuando aún tenemos tiempo por delante para minimizarla", asegura.

Jesús Molina Cabrillana, virólogo

Insiste en la idea Jesús Molina Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. "Las mascarillas en exteriores se deberían quitar ya. No se tenían que haber puesto nunca. Es una medida que no tiene ninguna utilidad", señala.

Pedro Gullón, epidemiólogo

El epidemiólogo Pedro Gullón Tosio, recalcaba hace unos días en un mensaje en redes sociales, con cierto humor negro: "Me bajo de la vida. Enterradme elegante. Supongo que con mascarilla mientras mi cuerpo esté al aire libre".

Manuel Franco, portavoz SESPAS

El epidemiólogo Manuel Franco, profesor de la Universidad de Alcalá (Madrid) y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), coincide con ellos y asevera que hacer obligatoria de nuevo la mascarilla en exteriores va en contra de lo que sabemos. "Sabemos desde hace tiempo que el riesgo real está en interiores, es un riesgo de contagio 20 veces mayor. No hay evidencia científica de que en ninguna manifestación del 8M, ni en ningún evento masivo al aire libre haya habido un macro contagio". Además, cree que es perjudicial porque "nos estamos yendo de foco". La población, tras dos años de pandemia sabe mucho y "estas medidas les desaniman porque nos tratan de forma paternalista", concluye.

Juan Antonio Sanz Salanova, medicina preventiva

Para Juan Antonio Sanz Salanova, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores "no tiene ninguna utilidad". No obstante, el doctor Sanz Salanova destaca varios matices y apuesta por la responsabilidad de la ciudadanía. "Evitando aglomeraciones, no tiene ningún sentido. Pero hay que diferenciar entre un paseo por el campo o ir por la calle Preciados en rebajas", ha subrayado.

Salvador Peiró, investigador

Incide en que el verdadero problema no es el uso de las mascarillas en exteriores, sino el que se hace de ellas en interiores y más concretamente en el ocio nocturno, asegura el director del área de Investigación en Servicios de Salud de la Generalitat Valenciana. "Locales cerrados, con música alta, en los que la gente cuando bebe o come no lleva mascarilla y se grita cerca de la cara".

"Un riesgo de contagio que afecta al conjunto de la hostelería, donde mientras se esté consumiendo solo hay que ponerse la mascarilla para ir al baño, o en las propias viviendas particulares, teniendo en cuenta que ya están permitidas las reuniones entre no convivientes y que la mayoría de comunidades autónomas ya no tienen limitado el número de comensales por mesa", dice.

José Jonay Ojeda, epidemiólogo de SESPAS

José Jonay Ojeda, epidemiólogo de SEPSAS, dice que la postura de la Sociedad Española de Salud Pública y de muchos compañeros sigue siendo la misma que en junio de 2021, cuando se flexibilizó por primera y única vez su uso. En Navidades, cuando se restableció su obligación en exteriores, se argumentó que de esa forma se favorecía su uso en los eventos multitudinarios propios de la Navidad. "Pero ahora ese razonamiento no se sostiene y me temo que se va a ratificar esa medida tan poco efectiva sin criterios científicos ni evidencia que lo sustente".

Joan Caylà, epidemiólogo

El epidemiólogo y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, Joan Caylà, cree que si es en un sitio donde se pueda tener y mantener la distancia no haría falta, pero puntualiza que lo mejor es llevar mascarilla FFP2, sobretodo en metro, autobús y lugares cerrados. "Es muy importante señalar que la pandemia continúa, que hemos superado el pico pero volver a incidencias bajas nos llevará semanas, y tenemos y tendremos muchos ingresos hospitalarios y también muertes", dice Caylà.

La contestación del Gobierno

Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho civil de la UNED, solicitó al Gobierno el 22 de diciembre una copia completa de los informes técnicos por los que decidió imponer la mascarilla obligatoria en exteriores. La respuesta por parte del Gobierno se basa en informaciones con datos de incidencia de antes de las Navidades cuando la incidencia era muy alta. "La respuesta consiste en facilitar dos enlaces a la propia web del Ministerio de Sanidad", dice Del Carpio en su tuit.

Según Del Carpio los enlaces son dos documentos de 15 páginas, no firmados, donde figura la fecha del 25 de marzo y del 7 de mayo de 2021 con un apartado relativo al uso de mascarilla. "El documento dice ser un resumen de los datos científicos actualizados e incluye referencia bibliográfica a citas científicas evidentemente anteriores a 25 de marzo y al 7 de mayo".