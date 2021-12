La EMA comunica que los casos de ómicron son leves en su mayoría, pero pide prudencia

"En esta etapa no tenemos suficientes datos sobre el impacto de esta variante en la efectividad de las vacunas aprobadas, pero estamos continuamente explorando para recopilar evidencia", ha remarcado Cavaleri. Un estudio observacional realizado en Israel refleja que los mayores de 50 años con refuerzo tienen un 90% menos de mortalidad por covid que quienes no lo han recibido. La investigación, publicada en The New England Journal of Medicine, ha contado con 843.208 participantes.