La EMA aprueba aumentar la capacidad de fabricación de las vacunas de Pfizer y Moderna para la UE

El 30 de julio de 2021, el CHMP ya aprobó una ampliación del proceso de fabricación de sustancias activas en dos sitios en Estados Unidos (Moderna TX, Inc., Norwood, Massachusetts y Lonza Biologics, Inc., Portsmouth, New Hampshire). En conjunto, se estima que estos cambios permitirán la producción de 40 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna para abastecer el mercado de la UE en el tercer trimestre de 2021.