La EMA, sobre las dosis de refuerzo repetidas: "Podría reducir los anticuerpos producidos en cada inyección"

A continuación ha explicado que la posible caída está ligada al funcionamiento del sistema inmunitario : " Necesita un cierto tiempo para asegurar la respuesta a los antígenos que se le presentan". Las palabras de Cavaleri han seguido la misma línea que la semana pasada. Entonces reflejaron la preocupación de la agencia por la vacunación con refuerzos en intervalos breves de tiempo. "No podemos ponerlos cada tres o cuatro meses" , expresó.

El directivo ha concluido que, teniendo en cuenta la posible bajada en la generación de anticuerpos, dicha estrategia podría "hacer que la vacunación sea un poco menos eficiente". De nuevo ha repetido que en la EMA no han visto datos sobre la efectividad de la cuarta dosis. Por este motivo ha señalado que no hay evidencia de su necesidad en población general, por el momento. No obstante, ha pedido a los países que la consideren para personas con inmunodepresión.