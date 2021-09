La EMA estudia la inyección de una tercera dosis de Pfizer para mayores de 16 años

La anterior tercera dosis no ha de confundirse con la que están recibiendo personas inmunodeprimidas y los mayores en residencias . En estos grupos es adicional . Está indicada para sujetos que no han generado protección debido a su condición clínica. Entre los inmunodeprimidos están: trasplantados, en tratamiento por cáncer y afectados de determinadas afecciones, entre otros.

"Es importante para nosotros basar siempre nuestra decisión en la evidencia y no en la presión de las partes interesadas", ha aseverado Cavalieri. En esta línea ha explicado que es normal hablar con las empresas para valorar los datos. El refuerzo no será aprobado "si no hay una indicación clara de que es necesaria".