Las embarazadas con covid tienen un 50% más de riesgo de sufrir hipertensión, parto prematuro o ingresar en UCI

Parto prematuro, hipertensión e ingreso en UCI

Por suerte Clara no sufrió estos síntomas, únicamente tuvo fiebre y malestar general durante unos días. Su bebé nació el 28 de julio de 2020 sin complicaciones y durante todo el embarazo el equipo de Obstetricia del hospital le estuvo haciendo un seguimiento continuo para evitar riesgos. "En ese momento no teníamos información, pero el seguimiento fue muy exhaustivo. Cuando estaba confinada me llamaban cada día para ver si el niño se movía y me hacían ecografías cada mes. Lo monitorizaban continuamente y a mí eso me tranquilizó porque al ser madre primeriza me preocupe mucho. Tenía miedo de perderlo", explica a NIUS Clara Figueras, una de las primeras embarazadas con coronavirus en Cataluña.