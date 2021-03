Treinta casos de trombosis en 17 millones de vacunados, 17 de ellos graves y al menos tres con resultado de muerte. Las trombosis que se han producido en personas vacunadas con AstraZeneca han hecho saltar las alarmas, no solo de la población general sino de los propios sanitarios. A los primeros les está contestando la Agencia Europea del Medicamento, y la de Estados Unidos: la vacuna de AstraZeneca es segura y estos efectos graves son muy raros y escasos. A los segundos intenta ayudarles el ministerio de Sanidad.

Más allá de eso el texto ayuda a saber cuándo deben sospechar los profesionales que el dolor de cabeza que refiere el paciente no es una simple cefalea , o cómo saber si ese dolor de cabeza puede estar provocado por una trombosis.

Riesgos ya conocidos

Ramón Lecumberri, portavoz de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, explica a NIUS que la mayor parte de antecedentes personales del paciente que pueden provocar trombosis, y que los médicos deben vigilar cuando a alguien se le administra la vacuna de AstraZeneca, eran ya conocidos: "Se sabe que los estrógenos son un factor de riesgo de complicaciones tromboembólicas, y por eso los anticonceptivos pueden incrementar ese riesgo. Pero es que también se sabía ya que durante el embarazo y el post parto hay más riesgo de trombosis". Por lo tanto, el experto considera que no por tener alguno de esos antecedentes o circunstancias se debe suspender la vacunación con AstraZeneca.

David Ezpeleta, neurólogo y Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN), explica que la publicación de este tipo de documentos por parte de las autoridades sanitarias no es más que una guía para la práctica clínica, y que no debe alarmar a la población general. "Ahora es más fácil para todos tener en cuenta estos signos de alarma, y no dejar pasar algunos síntomas, o mirar en detalle la historia clínica e incluso hacer o preguntas al paciente sobre sus antecedentes", considera.