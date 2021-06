Salen los primeros estudiantes negativos en covid del hotel medicalizado de Mallorca

Según ha dictaminado la justicia de momento solo se quedan en cuarentena los 51 que han dado positivo en las pruebas, el resto pueden irse a casa "al no haberse acreditado por la Administración que se traten de contactos estrechos con los jóvenes positivos", dice el auto. Son 181 estudiantes entre los que se encuentran cinco que no se sabe si son o no negativos porque no se han querido hacer ningún tipo de prueba, según ha contado en rueda de prensa la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.