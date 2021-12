El equipo que encuesta a quienes no se quieren vacunar: "Se quejan de falta de información y transparencia"

Entrevista con Carmen Rodríguez, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII y una de las autoras de la encuesta

Un 70% de los encuestados no se vacuna por desconfianza o por miedo; sólo un 12% se declara antivacunas o es negacionista

Un 77% de los encuestados cree que las decisiones que ha tomado el gobierno en la pandemia no son adecuadas

Detrás de siete de cada diez españoles que no se ha vacunado contra la covid hay miedo, desconfianza hacia lo nuevo, lo desconocido. No son antivacunas en general, ni negacionistas de la covid, sino personas que no se fían de las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y que tienen más miedo a los efectos secundarios que pudieran generarles que a la propia covid, a pesar del riesgo de enfermar gravemente o fallecer si no se vacunan.

Son las conclusiones de una encuesta del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que se acaba de publicar. Se ha realizado en el marco del estudio COSMO-Spain, sobre conocimientos y percepción social de la pandemia, pero es una encuesta específica a no vacunados. Para poder saber más sobre los motivos que les llevan a no hacerlo. La encuesta se realizó a través de las redes sociales y los resultados son preliminares, pero aportan varias claves al respecto. Para analizarlas, hablamos con Carmen Rodríguez, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII y una de las autoras del estudio.

Pregunta: La percepción social que tenemos de quien no se vacuna es que es antivacunas, pero esta encuesta nos dice que no, que el motivo es otro. Principalmente, la desconfianza en estas vacunas de la covid en concreto.

Respuesta: Sí, es más gente que desconfía, que se preocupa por los efectos secundarios, porque se ha dado muchísimo bombo a los efectos secundarios, y porque tienen la percepción de que se han desarrollado muy rápido. Creemos que los medicamentos necesitan mucho tiempo para producirse. No sé si es que no se ha explicado bien todo lo que hay detrás de estas vacunas, que, de hecho, han sido muy testadas. Es un tema de desconfianza, más que realmente estar en contra de las vacunas, porque de hecho, España no es un país antivacunas.

P: Pero tiene que ver en concreto, entonces, con la tecnología utilizada por estas primeras vacunas, Pfizer y Moderna, la del ARN mensajero…

R: Sí. Muchos dicen que prefieren esperar a otras vacunas con tecnologías más probadas, o que están esperando a la vacuna española, porque se cree que será esterilizante… Es más miedo a lo desconocido, a la novedad, pensar que vamos a ser conejillos de indias. En la encuesta no hemos preguntado por los distintos tipos de vacunas, pero sí que muchos mencionaban el tema del ARN mensajero, que no les daba confianza.

P: Los no vacunados que se declaran antivacunas, en general, o negacionistas de la covid son muchos menos.

R: Sí, insisto: España no es un país antivacunas. Cuando en rondas anteriores del estudio Cosmo-Spain vimos, hace más tiempo, que más de un 50% de la gente decía que no se vacunaría, nos llevábamos las manos a la cabeza. Pero luego vimos que era miedo a lo desconocido, y que en el momento en que se empezó a vacunar, ese porcentaje ya empezó a bajar. Los antivacunas son muy pocos, pero el problema es que hacen mucho ruido, y se les da mucha relevancia.

P: El perfil que sale de esta encuesta es el de personas con menos percepción del riesgo que conlleva la covid, y que además apenas se informan sobre la enfermedad. Un 60% no busca nunca este tipo de información.

R: Sí, es gente a la que le da más miedo los efectos secundarios de las vacunas que las consecuencias de tener la covid. También porque los efectos de las vacunas son inmediatos, de un día para otro, y los de la covid, pues ya veremos, dicen…

P: Pero cuando hablamos de efectos secundarios, ¿hablamos del tema de los trombos que salió en su día con la vacuna de AstraZeneca por ejemplo?

R: Sí, esa es una respuesta bastante común, el tema de los trombos. Y también hablan de las pericarditis… Todo eso les da bastante miedo.

P: Entonces, son personas que algo se informan, si saben todo eso…

R: Sí, pero de una forma muy sesgada, están fijándose en el tema de los efectos secundarios, que es muy mínimo, y no están teniendo en cuenta nada más. Se informan menos, y además de forma sesgada.

P: El 60% de los no vacunados que participan en la encuesta dice que no tiene intención de vacunarse en el futuro. Un 33% están indecisos al respecto. ¿Ve posible convencerles o ya no?

R: Yo creo que hay un porcentaje de gente a la que se les puede convencer, por su propia salud o por la de los demás. Hemos visto líderes del movimiento antivacunas caer enfermos y que han cambiado de parecer. Y hay un porcentaje de gente que por motivos prácticos terminará vacunándose, por el tema del pasaporte covid y eso. Aunque sean pocos, si consigue que a lo mejor se vacune un pequeño porcentaje de gente indecisa, bienvenido sea.

Ese 60% que insiste en no vacunarse no son antivacunas, sino que tienen miedo a esa tecnología del ARNm y miedo a sus efectos secundarios. Pero es miedo y desconfianza. Solo un 12% de los encuestados es negacionista o piensa que las vacunas son un engaño.

P: No estamos hablando, entonces, de antivacunas recalcitrantes…

R: No. Hay un grupo que sí son recalcitrantes, pero como decíamos, son solo un 12% de los que han participado. Es poco. En el estudio que hacemos de población general, sale que son un 5% los que dicen que no piensan vacunarse. No es un problema grave, en el sentido de que haya un porcentaje importante de antivacunas en España.

P: ¿Puede que se vacunen si van saliendo otro tipo de vacunas?

R: Yo creo que sí, que, con el tiempo, si salen vacunas más sencillas, o si en el futuro hay disponible otra vacuna que ellos perciban como más convencional, puede ser que eso les anime a vacunarse.

P: La encuesta se hizo en octubre. Entonces no existía ómicron. Ahora, ya sabemos que con ómicron hay más riesgo de contagio. ¿Cree que esto puede influir en que se vacune, al menos, ese 33% que dudaba?

R: Podría influir, esto está hecho antes de ómicron. En el estudio general, sacaremos una novena ronda dentro de poco en la que sí preguntamos sobre ómicron. Pero no podemos saber qué influencia va a tener. Aunque es cierto que no vacunarse está muy relacionado con la percepción de la gravedad y del riesgo. Si ves que hay mayor peligro para ti o para los que te rodean, es más probable que quieras vacunarte.

P: También se hizo en un momento en que la incidencia de covid en España era muy baja, en torno a 49 casos por 100.000 habitantes. Ahora ya rondamos los 400, y subiendo…

R: Sí, pero no es que ellos lo tengan en cuenta, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, por otros estudios, es que a mayor percepción del riesgo, mayor intención de vacunación. Si ves que la IA está aumentando y que enfermedad puede ser un gran problema, puede ser un motivo para vacunarse, tanto en ese 60% que dijo que no lo haría en el futuro como en el 33% que dudaba.

P: Viendo el tipo de respuestas que dan los no vacunados, y ahora que se empieza con la vacunación de los niños, ¿les habéis preguntado también sobre si vacunarían a sus hijos?

R: En este estudio no se lo hemos preguntado, pero en el general sí. Y hay un 70% de personas con hijos menores de 12 años que decían que sí les iban a vacunar. Ahora estamos recogiendo datos para esa novena ronda que saldrá próximamente, y en esta ronda lo hemos vuelto a preguntar. De lo que sabemos hasta ahora, entre un 69% y un 71% de la población española con hijos sí los vacunaría.

P: Eso supone que hay un 30% que no lo haría, o que duda al respecto. ¿Saben los motivos?

R: No preguntamos por el motivo, en la vacunación a los menores, pero hay un porcentaje, un 17%-18% que se muestra indeciso sobre vacunar o no a los hijos.

P: ¿Saben si se trata de padres que no están vacunados ellos tampoco?

R: No, no hemos preguntado el motivo ni sabemos si son padres no vacunados, aunque es probable que haya algo de eso.

P: ¿Qué mensaje lanzaría a todas estas personas que todavía no se han vacunado, en diciembre de 2021, tras dos años de pandemia y uno de vacunación?

R: Sobre todo, creo que hay que ser muy claro. La vacuna puede tener efectos secundarios, pero como cualquier otro medicamento. Y nunca van a superar los problemas que te puedes encontrar si tienes covid. Estás en tu derecho a no querer vacunarte, pero ten en cuenta que si pasas covid, las consecuencias pueden ser muy graves. Y hasta ahora, además, se está viendo que las vacunas están funcionando muy bien.

P: El perfil del no vacunado que apuntaba el CIS hace unos meses indicaba que, en muchos casos, detrás había una ideología declarada de derechas y muy crítica con el gobierno y su gestión de la pandemia. ¿Cuadra con lo que han visto en esta encuesta?