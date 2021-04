Enfermeras que cierran el círculo de la covid: del "horror"de los muertos en casa a la "alegría" por vacunar

Un año dramático que se cierra con ilusión

Pero tampoco podrá olvidar nunca las guardias en la UVI del SUMMA de la primera oleada, el miedo. " Ha sido muy dramático, se me saltan las lágrimas. Yo lo defino como una guerra total , y eso nosotros estamos acostumbrados a las emergencias, nadie está preparado para esto… Los hospitales estaban saturados, no todo el mundo podías ir al hospital, intentabas dejar a la gente en casa con tratamiento pero con miedo a que les iba a pasar. Era como llevar una bomba atómica en los bolsillos", recita casi sin pausas, apenas sin respirar, la experimentada Maite, que a sus 47 años lleva 25 años trabajando, 17 de ellos en una ambulancia.

Ella pasó los primeros días de la pandemia en el centro de llamadas del SUMMA, donde sufrieron la impotencia de no poder ayudar. Recuerda que "eran llamadas de gente que estaba muy malita, que no podían respirar. Intentábamos no mandar a la gente a los hospitales, porque estaban colapsados, temiendo que les mandáramos y no les pudieran atender. Entonces lo que hacíamos era un seguimiento telefónico. Les pedíamos el teléfono, lo hacíamos por nuestra cuenta... Para no dejarles tan solos", se emociona. El 25 de marzo en la centralita del SUMMA llegaron a tener 150 llamadas en espera, 150 emergencias que tardaron en atender más de lo que suelen. Gemma aún recuerda la angustia