Xavier despertó del coma por covid con los audios de sus hijos: "¡Vas a ser abuelo de otro nieto, papá!"

Xavier Ollé, de 67 años , contrajo la covid-19 en marzo de 2020 (luego lo haría su mujer, que también necesitó ingreso hospitalario) con un pronóstico grave, según la enfermera del turno de noche del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona. "Siempre me ha interesado la estimulación de los pacientes a través de la musicoterapia y leí un artículo de una doctora que lo hizo en los Estados Unidos", explica Meritxell, convencida en revertir los peores pronósticos de Xavier 'acercando' a su familia; Sergi vive en Inglaterra y Laia, en Andorra.

A través de una auténtica "cadena de favores" (con la ayuda de la amiga de una amiga de la familia), contactó con sus hijos con una petición clara: "Mandadme audios positivos de vuestro día a día" . Y así lo hicieron. Él iba a ser padre de forma inminente, mientras que ella supo entonces que estaba embarazada, y se encargaron de hacérselo saber, haciendo de tripas corazón para no preocuparle por el estado de su mujer, también infectada: "En la ecografía del bebé sale todo bien, papá".

"Me apretó la mano al reconocer a sus hijos"

"Le dije que si reconocía la voz de sus hijos, me apretara la mano , y así lo hizo. Dicen que el sentido del oído es el último que se pierde, y debe ser así, porque me escuchó y reaccionó", relata la enfermera.

Y Xavier logró despertar: "Era el cúmulo de mis ganas de vivir , tenía que salir de aquello y vivir", explica él, echando la vista atrás: "Me desperté y lo primero que pregunté era si era abuelo, pero todavía no. Adrián se espero a que estuviera un poco más consciente para salir. Ahora, soy abuelo de dos nietos y estoy encantado de poder vivir para ellos".

Un Sant Jordi frustrado y una celebración por todo lo alto

Xavier salió del coma en torno al 20 de abril, a falta de pocos días para Sant Jordi y en mitad del confinamiento domiciliario de 2020: "Cuando me desperté, pedí un teléfono para llamar a la floristería y pedir una rosa para mi mujer, sin saber que todavía estábamos confinados y que las tiendas estaban cerradas. Era algo que no entendía, 'yo tengo que salir', le decía a la doctora, que no sabía cómo explicármelo", recuerda él, entre carcajadas.