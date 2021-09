Fuertes Rocañín, psiquiatra: "Un enfermo mental como Noelia de Mingo, si está bien tratado, no es peligroso"

Hablamos con el psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañín sobre las dificultades que entraña el proceso de reinserción y rehabilitación de un enfermo mental grave como Noelia De Mingo

Noelia de Mingo, la médico enferma de esquifrenia que acabó con la vida de tres personas en 2003, volvió a apuñalar a dos personas ayer en Madrid

Noelia de Mingo mató en 2003 a tres personas e hirió a otras cinco tras sufrir un brote de esquizofrenia. La Audiencia Provincial de Madrid la absolvió penalmente, ordenó su ingreso en un psiquiátrico por un máximo de 25 años y prohibió su salida sin que fuera valorada judicialmente.

14 años después, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial acordó sustituir el régimen interno de De Mingo por un tratamiento ambulatorio y custodia familiar. Quedó a cargo de su madre de 79 años, y bajo estricta vigilancia clínica de su psiquiatra de cabecera. En ese momento, Los magistrados resolvieron que a pesar de que De Mingo padecía una enfermedad incurable -esquizofrenia paranoide crónica- esta se mantenía estable y desde su internamiento no había vuelto a presentar episodios de descompensación. Hasta este lunes.

Según el psiquiatra y médico forense Jose Carlos Fuertes Rocañín, que preside la Asociación Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, una persona con una enfermedad mental grave como la esquizofrenia, si sigue con la medicación, si continúa con ese tratamiento médico, la peligrosidad es mínima, incluso, apunta “hay datos de que el enfermo mental grave sometido a tratamiento farmacológico, tiene menos peligrosidad que una persona sana. Porque la propia medicación le cohíbe, le limita, le impide realizar cosas o actitudes que un hombre o una mujer -que no están sometidos a esa medicación- sí podrían hacer.”

Pregunta: ¿Cómo se consigue reinsertar en la sociedad a una personas con una enfermedad mental como esta?

Respuesta: El problema es el siguiente: una enfermedad mental tan grave como es la esquizofrenia, que es digamos el paradigma de la enfermedad mental o la enfermedad mental por antonomasia, evoluciona o puede evolucionar generalmente en brotes, en episodios agudos (…) El caso antiguo, lo que le pasó a esta doctora que estaba en ese momento haciendo la residencia es que ella tuvo una idea delirante. La idea delirante es una idea falsa, absurda, errónea, equivocada, pero es absolutamente irrebatible por ningún razonamiento lógico. ¿Qué quiere decir eso? que por mucho que hablemos con un paciente psicótico esquizofrénico intentando convencerle de que lo que está pensando o creyendo es falso, no se consigue. La única forma de disminuir esos pensamientos, esas ideas delirantes es el uso de medicamentos y el tratamiento combinado: medicamentos y más tarde se va haciendo una psicoterapia.

P: De Mingo estuvo recibiendo tratamiento prolongado durante 14 años. ¿No fue suficiente?

R: Durante ese tiempo, ella toma una medicación, hace una terapia y va todo bien. Entonces, como el motivo de tenerla en ese centro psiquiatríco penitenciario no es el castigo, puesto que se ha considerado que la enfermedad le exime de responsabilidad, ya que en ese momento ella no era consciente de sus actos y que cuando estaba haciendo el daño que hacía lo estaba haciendo porque sus alucinaciones, sus pensamientos y todo su cerebro estaba alterado, el juez, con buen criterio dice; "en lugar de castigar -por qué no vamos a castigar alguien que está enfermo gravemente- le sometemos obligatoriamente a un tratamiento". Y así está un tiempo largo: los médicos que la van viendo y siguiendo y dicen “esta paciente ya ha remitido su actividad aguda. Y dentro de cierto nivel de seguridad, si sigue con la medicación, si continúa con ese tratamiento médico, la peligrosidad es mínima”.

P: Pero es difícil controlar que efectivamente continúa en casa con ese tratamiento…

R: Le dan el alta, va a la sociedad -que es de lo que se trata, de rehabilitar al enfermo mental- y entonces, desgraciadamente, parece que ha abandonado el tratamiento, que ha estado un tiempo sin tomar la medicación y entonces, todo el trabajo hecho se echa por tierra y empiezan a aparecer sus ideas delirantes. Y esas ideas delirantes son las de perjuicio: ella está convencida de que alguien le quiere hacer daño y ve enemigos por todos lados. Ve enemigos en el supermercado, en la peluquería, los vería en su casa y por supuesto en la policía, ya que también se enfrenta a ellos. Esta es la desgracia de la enfermedad mental, es decir el enfermo mental grave, el psicótico -y dentro de la psicosis hay varios tipos y una de ellas es la esquizofrenia que la padecen en España aproximadamente medio millón de personas, un uno por ciento de la población- pues es una enfermedad que tiene este drama, este gran problema. Cuando la persona está tratada más o menos bien, las cosas pueden funcionar por buen camino.

P: ¿Por qué motivos pueden abandonar el tratamiento una persona con esquizofrenia?

R: Porque la persona cree que está curada y cree que ya no lo necesita y porque generalmente les producen ciertas molestias. Porque los medicamentos antipsicóticos les quitan un poco de libertad, disminuyen parte de sus reflejos, les producen molestias o efectos secundarios, entonces claro, los pacientes tienden a abandonarlo. Ahora le controlaba una persona octogenaria, una persona mayor que no tiene ninguna autoridad sobre ella. Muy probablemente abandonó la medicación y pasa un mes, pasan dos meses y en ese tiempo ya los antipsicóticos han desaparecido del sistema sanguíneo y entonces estamos ante una bomba de relojería. Es que claro, la esquizofrenia no se cura, nosotros lo que hacemos es intentar disminuir los síntomas, controlar esas ideas, disminuirlas, que no sean agresivas al paciente o que puedan incluso convivir con ellas..con las ideas y con las alucinaciones. Porque esta persona está recibiendo mandatos, ordenes, reproches (…) lo que generalmente se suelen tener son alucinaciones que son imperativas y le ordenan hacer algo.

La regla es que el enfermo mental grave psicótico, tratado adecuadamente, no es un sujeto peligroso (J.C Fuertes Rocañín, Psiquiatra)

P: ¿Por qué razón o razones un psiquiatra forense, con una formación similar a la suya recomienda que una persona con los antecedentes de De Mingo vuelva a la calle?

R: El conflicto lo tenemos entre la seguridad, la libertad y la rehabilitación. Es decir, hay personas, enfermos mentales crónicos, que tienen la posibilidad de recaer. Es como si tuviéramos -salvando todas las distancias- un cáncer. Un cáncer que hemos operado, se ha hecho radioterapia, quimioterapia y tenemos una revisión, y pasan 7, 8, 10 años y resulta que nos aparece una metástasis un buen día; una metástasis hepática o renal…El problema del cáncer es que solo perjudica a una persona, el problema de una psicosis es que entra en conflicto con la sociedad. Y ella piensa que tiene unos enemigos detrás de ella y que hay una conspiración secreta para hacerle daño….

P: Por eso ha agredido a estas dos personas en Madrid

R: Ha visto a la pobre señora que estaba delante en la caja y ha pensado que esta era parte de la conspiración y la voz que le mandaría actuar, le manda coger un cuchillo y se lo ha clavado. De todas maneras, ella llevaría ya varios días enferma ¿eh? Esta persona, estos brotes psicóticos, no aparecen generalmente en 2 horas. Se va descompensando, va poniéndose cada vez más irritable y más irascible al dejar de tomar la medicación, sus conductas empiezan a ser más hostiles, empieza a aislarse del entorno…es decir, la descompensación se ve que va a ocurrir...

P: Quiere decir que de haber tenido un buen control, ¿alguien se habría dado cuenta de esta descompensación?

R: Seguro que le han dicho que tendría que tener algún seguimiento médico. No se le manda a casa bajo el control solo de su madre. Lo que pasa es que si no va al centro de salud o si no hay a lo mejor una vigilancia especial, pues estos pacientes a lo mejor tardan un poco más en ir ¿y quien sabe si es porque está descompensada o porque está enfriada? (…) Esto es imposible de predecir y de evitar por mucho que queramos.

P: ¿Podemos decir que lo que ha ocurrido en el caso de De Mingo, no es lo habitual?

R: Esto hay que resaltarlo porque si no, condenamos a todos los enfermos mentales, los ponemos a todos en el mismo saco y entonces hacemos un daño enorme: este es un caso excepcional, es la excepción que confirma la regla. Y la regla es que el enfermo mental grave psicótico, tratado adecuadamente, no es un sujeto peligroso… aunque cometiera el hecho tan salvaje de apuñalar a tres compañeros y matarlos.

Estamos haciendo una enfermedad de segunda clase con las enfermedades psíquicas (J.C. Fuertes Rocañín, psiquiatra)

P: Desgraciadamente sigue existiendo el estigma de la enfermedad mental…

R: Lo que está muy claro es que ella no es la culpable de la enfermedad. Ella es la víctima primera. ¿Qué pasa cuando una esquizofrénica no está tratada?, se descompensa, empieza a tener de nuevo todos los síntomas, los delirios, las conductas de extrañeza de “la gente me mira, se fijan en mí, me están riendo”...entonces empieza a construir un nuevo delirio, una nueva idea totalmente errónea y además que por mucho que quieras hablar y hacer psicoterapia, ellos no entienden ese lenguaje. Ella está convencida de que existe una persecución, de que le quieren hacer daño y antes de que le hagan daño, pues lo hace ella.

P: La intensidad de la reincidencia que ha tenido De Mingo ¿tampoco es habitual?

R: Son casos extraños, la verdad. La reincidencia de un esquizofrénico de esta magnitud no es tan frecuente.O sea, pueden descompensarse y estar más agresivos y tener ciertas conductas de hostilidad….ahora, llegar a coger el cuchillo o guardarlo en el bolso..porque eso implica un acto de que ella estaba esperando que algo pasara. Ella tenía esa premonición delirante, tenía esa intuición delirante de que le van a perseguir y, a partir de ahí, se desencadena todo este drama....que por suerte no ha sido tan grave, porque podía haber matado perfectamente a estas dos personas…

