La ley de eutanasia llega tarde para Iván, enfermo de ELA: “Tuvo que quitarse la vida solo, muerto de miedo”

Tres meses después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, la eutanasia ya es legal en España . Una celebrada noticia que llega tras años de lucha por parte de numerosos colectivos. Sin embargo, ésta llega tarde para Carmen Barahona. Su hijo Iván, diagnosticado de ELA, se quitó la vida a los 44 años cansado de "sufrir obligatoriamente" : "Él no quería morir, lo que no quería era vivir así", sentencia la madre del joven catalán.

Ahora, la entrada en vigor de esta nueva ley, permitirá a aquellas personas con enfermedades graves e incurables o que tengan padecimientos severos o crónicos a pedir ayuda médica para morir . Una opción a la que Iván no pudo acogerse, ya que, en ese momento, no se permitía la muerte asistida.

Iván a su madre: "¿Por qué me tienen que condenar a un sufrimiento extra?"

Iván, diagnosticado de ELA en 2017 y con tan solo 42 años, manifestó, justo nada más salir del médico que "no llegaría a un final que le produjese tanto dolor", cuenta a NIUS la madre del joven recordando uno de los peores momentos de su vida: el adiós a su hijo. "Él decía 'yo ya estoy muerto, a mi ya me ha matado la ELA, por qué me tienen que condenar a un sufrimiento extra a un final que, para mí, es de una agonía tremenda'", explica Carmen.