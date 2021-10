Enjuanes, contra la tercera dosis pese a que la inmunidad desparece en 2 o 3 años: "No es ético ni inteligente"

El químico, virólogo y director del laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes, ha subrayado este martes que "no es ético" que países del mundo moderno, como Estados Unidos y otros de Europa, administren la tercera dosis de la vacuna frente a la covid-19 cuando en África solo está vacunada el 2 % de su población.

Sin embargo, aparte de "no ser ético" dejar a gran parte de la población sin vacunar, ha añadido que "no es inteligente", porque se van a desarrollar nuevas variantes del virus en zonas no protegidas.