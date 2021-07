Enric Álvarez, investigador: "La subida de casos no implicará un gran incremento de muertes ni hospitalizaciones"

El investigador de BIOCOMSC explica que la atención primaria esta soportando una carga similar a la primera ola

Alerta de que en algunas zonas de España la variante delta triplica los contagios en poco tiempo

Calcula que a finales de julio habrá una gran desconexión entre el ritmo de contagios y el de hospitalizaciones

La variante delta del SARS-CoV-2 está ganando presencia en España en un momento delicado, de rápido incremento de contagios entre las personas no vacunadas y al inicio de la temporada de vacaciones. En NIUS preguntamos al investigador Enric Álvarez, del Grupo de Biología Computacional (BIOCOMSC) de Barcelona, sobre la posible evolución de lo que puede ser una nueva ola de la pandemia; pero diferente, gracias a las vacunas, a cualquiera de las vividas hasta ahora.

PREGUNTA. 5.179 nuevos casos confirmados por PCR en Cataluña por segundo día consecutivo. ¿Debemos preocuparnos?

RESPUESTA. Estamos ante una situación en la que tenemos una variante que es más transmisible y donde la sociabilización ya ha pasado a producirse en los entornos de alto riesgo. Recordamos que en un entorno familiar o en pequeños grupos donde estas en exteriores o con mascarilla puede ser que alguna persona contagie a uno o dos, aunque lo más típico es que no contagie. En cambio, en el momento en el que te vas a interiores con aglomeraciones, sobre todo cuando no hay buena ventilación y no se lleva mascarilla, no hablamos de uno o dos contagios, hablamos de una persona puede contagiar a 10,20 e incluso 30. Esto hace que inmediatamente el promedio de contagios de una persona duplique o incluso triplique los casos en una semana, algo que es muy posible que pase en distintos puntos de España y que veremos en los próximos días.

P. ¿La semana que viene habrá un incremento todavía más pronunciado de los casos?

R. Los datos sorprenderán sobre todo porque hay zonas del territorio donde aun no ha habido esta subida y la habrá. Esto no quiere decir que subiremos en picado, quiere decir que si después de San Juan el nivel de festividad y aglomeraciones se redujo subiremos más lentamente, si no, saltaran las alarmas. También puede haber diferencias territoriales según sea la proporción de la variante delta que esté presente en ese momento. Evidentemente las zonas de España que típicamente les llega antes esta variante, como son, Cantabria, Islas Balears, Valencia y Cataluña, por tener mayores conexiones con el Reino Unido, pueden tener subidas muchísimo peores. De hecho, ya se está viendo en algunas comunidades donde los casos se han triplicado ya en poco tiempo.

P. Todo dependerá de si las celebraciones festivas sin respetar las medidas han seguido.

R. Eso es. Lo que pasará la semana que viene es que se verá si en estas zonas este incremento tiene persistencia más allá de lo que pasó la semana pasada durante San Juan, es decir, más allá de un entorno extremadamente festivo. Veremos si tiene capacidad de llegar a incidencias elevadas en la población no inmunizada. Las personas con pauta completa, de momento, en los territorios que estamos siguiendo desde el grupo, no tienen incidencias importantes. De hecho, en mayores de 70 años se podría decir que se mantiene el estancamiento y apenas hay contagios. Incluso en zonas que hemos detectado que son las primeras que subieron, zonas con mucha actividad social. Incluso en esas zonas se mantienen esos estancamientos en todas las personas completamente inmunizadas. Esto quiere decir que la subida enorme de casos que va a haber no va a llevar aparejada una subida importante en el numero de defunciones.

P. De momento, no se traduce en muertes ni en hospitalizaciones. ¿Pero si seguimos así puede empezar a afectar directamente a estos indicadores?

R. En los análisis que hemos hecho en el grupo creemos que la desconexión entre la subida de casos y la de defunciones es extremadamente elevada. Es prácticamente imposible que haya aumentos fuertes, otra cosa es que la bajada no sea tan rápida o se estabilice. Pueda pasar como en el Reino Unido, que se ha quedado estabilizada, pero ha subido muy poco. Eso nunca es descartable, sobre todo si subiesen mucho más los casos. Recordemos que la protección de las vacunas no es del 100% pero consideramos que la desconexión sí que es muy grande.

P. ¿Y esta desconexión también es elevada en cuanto a hospitalizaciones y ucis?

R. En lo que se refiere a hospitalizaciones y ucis, la desconexión es muy importante, es decir, no va a haber las subidas asociadas a hospitalizaciones y ucis que típicamente habría con estas subidas de casos, pero no es tan fuerte como las defunciones. Esto no quiere decir que no pueda haber un aumento de la carga hospitalaria. De momento, esta población con alta incidencia tiene entre 15 y 25 años. En estas edades entorno al 2% (dependiendo de la edad y las condiciones) entra en planta. Por lo tanto, estas subidas de casos pueden ser absorbidas por los hospitales hasta un cierto límite y siempre que no se disparen mucho los contagios. Las ucis también pueden absorberlo porque la probabilidad de que una persona joven entre en la uci es en la orden de 1 entre 1000. Evidentemente si tienes un millón de jóvenes que se contagian en una semana tendrás 1.000 jóvenes en la uci en una semana.

P. Sin vacunas el escenario sería muy distinto.

R. Si no hubiese esta desconexión en estos momentos estaríamos muy mal, toda la actividad económica y de sociabilización estaría absolutamente cerrada. Es debido a que hay las vacunas que estas medidas no se toman. Gracias a que hay esta desconexión entre la curva de casos y las hospitalizaciones y la de ingresos en uci podemos seguir como estamos. Por no mencionar las muertes donde todavía es más fuerte esta desconexión.

P. Dice que si siguen creciendo los contagios sí se acabará notando en los hospitales. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que empiece a afectar directamente?

R. Que aumenten las hospitalizaciones en las próximas semanas es razonable, la cuestión es si esta subida va a ser fuerte y va a llevar unos valores muy elevados. Esto depende de dos cosas. La primera, hay que ver si la estructura de crecimiento que vimos la semana pasada, evidentemente no en los mismos niveles, se mantendrá dos semanas. En este caso tendríamos subidas importantes en las hospitalizaciones. En segundo lugar, habrá que ver si las personas vacunadas con una dosis realmente tienen la protección ante la variante Delta tan optima como esperamos y por lo tanto que proteja a los contactos de las personas de entre 15 y 25 años que se están contagiando. Hay que ver si estas personas estarán protegidas de entrar en las ucis solo con una dosis.

P. ¿El hecho que se avance la vacunación a jóvenes ya a partir de la semana que viene puede ayudar o ya vamos tarde?

R. Para los casos y hospitalizaciones que vamos a ver en las próximas dos semanas el pescado está vendido. Desde el momento en el que te vacunas hasta el momento que empiezas a tener una inmunización razonable para la no hospitalización, como mínimo, necesitan dos tres semanas. Por lo tanto, nos vamos a un mes, en términos de personas jóvenes. No así la segunda dosis de las personas de entre 40 a 70 años. Aquí si que puede tener un efecto más rápido. Quizás en un mes conseguimos reducir más las curvas de las ucis y más fuertemente incluso con crecimiento de contagios. El gran desacoplamiento fuerte entre casos y hospitalizaciones si la vacunación va bien se espera a finales de julio. Hasta este momento dependemos de lo que haya pasado y del comportamiento y estructura de sociabilidad en estas semanas.

P. El problema ahora son los Centros de Atención Primaria que están hasta arriba. Parece que nos encontramos en la semana con mayor numero de casos covid en los CAP desde que hay registro.

R. Lo están sufriendo mucho y la carga que tienen es absolutamente enorme ya que no solo tienen que diagnosticar, son también vacunar y hacer el seguimiento de los contactos. No se habían visto, en muchas zonas de España, unas cargas similares en LA atención primaria desde la primera ola. Estamos viendo trayectorias similares en muchos puntos de España y son cifras que no se detectaban desde que tenemos registros. Actualmente por ejemplo en Cataluña estamos hablando de unas cargas de unas 10.000 visitas semanales en los CAP y llegamos a los 110.000 casos diagnosticados en primaria en una semana.

P. ¿Y la mayoría de las personas que acuden son jóvenes o contactos suyos no?

R. Exactamente, son jóvenes con cuadros sintomáticos relevantes, no es simplemente un poco de molestia, pero tampoco graves, en la gran mayoría. Esto no quiere decir que evidentemente haya casos del familiar de la persona que solo tiene una dosis y tiene un cuadro con síntomas leves. Llegan abuelos y padres, pero la subida es muy pequeña, incluso se puede decir que está estabilizada, aunque en el colectivo de jóvenes este subiendo ritmos similares a los de la primera ola.

P. ¿Por qué ahora hay tanto contagio entre jóvenes y antes apenas se mencionaba?

R. Antes los jóvenes tenían una estructura de socialización completamente diferente. Había una serie de medidas que no tenía absolutamente nada que ver con la de estos momentos. Es decir, antes en las situaciones de grandes eventos había contagios, pero no había una sucesión múltiple en muchos sitios de esta situación. La socialización no tiene nada que ver. Además, ahora está también la variante delta que es mucho más contagiosa.

P. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta. ¿Qué debemos hacer para que no se descontrole la situación?

R. Lo que hay que hacer es vacunar lo más rápido posible, avisar a las personas que no tienen pauta completa de que la circulación del virus en las próximas semanas puede ser elevadísima. Por lo tanto, la probabilidad de encontrarte con alguien en un entorno social que este contagiado, no lo sepa y te pueda contagiar, se disparará a valores muy elevados. Y por supuesto, lo que sería ideal es reducir lo mas pronto posible estos entornos y estas estructuras de alto riesgo.

P. ¿Reducir el contacto social?

R. No exactamente, en principio tenemos una vacunación suficiente para hacer una sociabilización fuera de entornos de riesgo. Es cuando nos ponemos con mucha gente, sin mascarilla, y sistemáticamente cuando evidentemente no tenemos inmunidad de grupo ni mucho menos para ese tipo de estructura de contacto social.

P. ¿Y el hecho que la variante delta sea tan contagiosa hará aumentar el porcentaje de vacunación necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo?