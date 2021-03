Enric Álvarez, investigador: "En mayo la mortalidad por covid se habrá reducido un 60 %"

R. Es suficiente para cumplir el objetivo de mayores de 80 años. Con el de 70 años no sabemos qué va a pasar. En principio, el colectivo de más de 80 años debería estar antes de mayo, otra cosa es que luego pase un desastre. Tendría que pasar algo grave para que no se cumpla con el objetivo. En cambio, no se puede predecir si se va a poder vacunar a los mayores de 70 años antes de mayo, depende de muchas cosas.

R. No lo sabemos, el problema de la cuarta ola es que no hay datos comparables con la nueva variante. No tenemos idea de lo que va a hacer la curva en tres semanas porque no sabemos si las medidas en España funcionarán con la variante británica. En Cataluña estamos viendo que si se aplican las medidas se controla. Es el territorio con incidencia más elevada de esta variante, pero vemos que con las medidas que hay no baja la incidencia, pero se controla. No obstante, todavía no sabemos qué va a pasar en Semana Santa, qué impacto va a tener la movilidad, qué niveles de inmunidad vamos a tener con las vacunas…. Todo son incógnitas mientras que en la segunda y tercera ola estaba todo más claro porque teníamos muchos datos de la variante que había en España.