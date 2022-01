Adrián Aginagalde, epidemiólogo: "Aislamientos y cuarentenas pierden mucha fuerza ante este tipo de variantes"

El primer estudio español sobre ómicron señala que la variante es capaz de transmitirse antes de que inicien los síntomas

Ómicron supera a delta en positivos entre contactos estrechos: un 39% frente a un 26%, aunque hay poca transmisión tras el quinto día (un 2%)

“Aislamientos y cuarentenas pierden mucha fuerza ante este tipo de variantes”, señala Aginagalde, coautor del estudio junto al director de Salud Pública de Cantabria, Rejhard Wallman, y a otros investigadores del hospital Marqués de Valdecilla (Santander)

Más rápida, más contagiosa: el primer estudio español sobre ómicron ha confirmado esta semana lo que los expertos sudafricanos vienen estimando desde diciembre sobre la última gran variante del coronavirus.

A partir de una muestra de 622 positivos y sus 1.420 contactos estrechos en diciembre, el Observatorio de Salud Pública de Cantabria ha analizado la transmisión antes de inicio de síntomas y entre vacunados, así como periodos de aislamiento. Sus conclusiones apuntan a una capacidad de circulación muy alta gracias a su velocidad.

El trabajo, aún no revisado por pares, señala que los contagios por ómicron ocurrieron la mitad de veces antes de que comenzaran los síntomas, en el día 0, uno menos que la mediana de delta. La nueva variante supera a su predecesora en la cantidad de casos entre contactos estrechos, un 39% frente a un 26%. Sin embargo, el porcentaje de contagios entre esos contactos fue muy bajo después del quinto día, con apenas un 2%, lo que ofrece un nuevo insumo al debate de acortar los periodos de aislamiento.

¿Cómo pudieron trazar tan bien esta muestra de positivos? “Ómicron estalló antes en otras comunidades autónomas, como Madrid, y nosotros [en Cantabria] aguantamos dos semanas bien y pudimos recoger datos”, explica Adrián Aginagalde, director del Observatorio y coautor del estudio, que responde a las preguntas de NIUS.

Pregunta. Ómicron contagia más y más rápido. ¿Son datos esperables o hay algo que le sorprenda de todo esto?

Respuesta. Bueno, contagia efectivamente más, pero porque es más rápida. Una de las hipótesis que nosotros lanzamos es que transmite más, porque transmite antes de la fecha de inicio de síntomas. En cambio, cuando lo ajustamos por ámbito domiciliario, no hemos visto tanto ese crecimiento. Eso apunta a que sea precisamente porque ocurre antes de la fecha de inicio de síntomas.

P. Ustedes expresan que la efectividad de ciertas medidas no farmacéuticas podría disminuir, ¿esto puede suponer un cambio de paradigma con la pandemia en los próximos meses?

R. Cambio de paradigma no, pero lo que expresa es que si no tienes actividades de prevención, las de control pueden ser insuficientes. Que es un poco más o menos lo que hemos visto. Aislamientos y cuarentenas pierden mucha fuerza ante este tipo de variantes con una transmisibilidad antes de la fecha de inicio de síntomas, salvo que haya medidas que disminuyan las interacciones sociales.

P. En el estudio señalan que vacunados y no vacunados están teniendo la misma capacidad de transmisión con ómicron. ¿Necesitaremos vacunas esterilizantes?

R. Efectivamente, las nuevas generaciones de vacunas tienen que intentar responder a los cambios que ha habido en las distintas variantes y luego intentar disminuir la transmisibilidad lo más posible. Pero eso es difícil con las infecciones respiratorias.

La inmunidad de mucosas es complicada de mantener y que tenga una efectividad elevada. Pero es lo que precisamos. Sabíamos que íbamos a tener una primera generación de vacunas que reduciría mucho la hospitalización, pero que nos faltaría luego el siguiente paso, que es tremendamente difícil.

P. ¿Irá teniendo cada vez más sentido reducir los aislamientos?

R. Lo que habría que estudiar del aislamiento de los casos, que no quiere decir que haya que hacer, es si se puede reducir o no, y en qué circunstancias. Y si hay que introducir una serie de normas adicionales como tres días y síntomas, que es la que actualmente está en vigor, para la finalización del aislamiento más plantear o no el test de antígenos, pero habría que evaluarlo para saber si realmente es eficaz para medir lo que queremos medir.

Sobre las cuarentenas, nosotros no hemos visto un acortamiento del periodo de incubación. Parece que hay un acortamiento del periodo de transmisibilidad, pero no el de incubación, que es el que se vincula a las cuarentenas. Las personas no vacunadas seguirían teniendo que realizarlas como hasta el momento. La persona que se expone estando vacunado sí que tiene menor probabilidad de desarrollo. Un asunto es transmitir y otro asunto es infectarse. En la transmisión probablemente no haya diferencias, pero en la infección probablemente sí las tengamos.

P. ¿Los datos sobre ómicron pueden ir indicando hacia dónde vamos con la pandemia?

R. Lo desconozco, porque la evolución de la pandemia no se puede predecir. No ha ocurrido nunca antes una pandemia por un coronavirus, de forma que no tenemos un modelo sobre el cual establecer una referencia. Ómicron lo que ha mostrado es una mayor transmisibilidad que se ha sustanciado en un impacto asistencial mayor en muchas comunidades autónomas.

Pero porque el número de casos ha sido muy elevado. ¿Qué ha ocurrido? Que su impacto asistencial no se ha traducido en una mayor hospitalización, en un mayor número de fallecimientos. ¿Por qué? Por buenas coberturas vacunales y porque ómicron en general, aunque infecte mucho más, su porcentaje de hospitalizaciones asociado es menor.

P. Con la cantidad de contagios de esta ola, ¿podemos esperar unos próximos meses un periodo más tranquilo de incidencia?