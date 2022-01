África González, inmunóloga, sobre la tercera dosis para jóvenes: "Podemos ver el efecto opuesto al deseado"

Pero esto no se puede aplicar sin más, en su opinión, a las personas sanas. "No es bueno hacerles un refuerzo en muy poco tiempo. Imaginemos un ejercito en el que siempre llamásemos a los mismos soldados a la batalla. Siempre a los mismos. Al final, los agotamos. Y eso ocurre con el sistema inmunitario si no dejamos descansar al sistema inmunitario entre una administración y otra", explica.