Alba, indignada con el hospital público que la tachó de enferma por su homosexualidad: "Es un insulto"

Ha ocurrido esta semana en el Hospital Reina Sofía de Murcia

La joven ha puesto una queja en el centro y otra en el Servicio Murciano de Salud, que ya le han pedido disculpas

Ambos lo achacan a un "error informático", pero para Alba y el colectivo Galactyco, que la apoya, constituye un "trato vejatorio por LGTBIfobia"

Alba Aragón, una murciana de 19 años, tiene clara su condición sexual. "Soy homosexual". Lo que aún le cuesta creer es que a su ginecólogo eso le parezca una enfermedad. Es lo que el especialista ,del Hospital Reina Sofía de Murcia, escribió en su informe clínico tras atenderla. "Lo pone literal. Enfermedad actual: homosexualidad", relata la joven. "Un total disparate".

La historia "surrealista" comienza el pasado lunes, cuando Alba acude a una cita ginecológica por un problema de salud. "Yo llego a consulta y me hace las preguntas normales, después paso a la revisión y una vez que estoy en el sillón de reconocimiento ginecológico le comento mi orientación sexual pensando que sería relevante para el diagnóstico o para el tratamiento. Cuando termina la consulta el doctor me pregunta: "¿Te importa si pongo que eres homosexual en el informe? Y yo le respondo que no, porque pensaba que quizás fuera necesario por algo. Lo que no me esperaba es que lo catalogara como enfermedad", denuncia.

La joven no se da cuenta del detalle hasta que llega a casa. "De verdad que lo leía una y otra vez y no daba crédito", cuenta. "Pensé, ¿en qué siglo estamos? ¿Cómo es posible que a día de hoy siga habiendo este tipo de pensamientos o ideas?", añade. "Me sorprendí muchísimo, porque es un insulto".

Alba se lo cuenta a su madre que, "indignada y dolida", decide intervenir. "Llama a la asociación Galactyco (el colectivo de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans de Cartagena y Comarca) y con su ayuda presentamos una reclamación en el Hospital contra el médico y otra en el Servicio Murciano de Salud", detalla.

Tanto desde el centro hospitalario como desde el Servicio de Salud la respuesta es la misma. "Ambos aseguran que fue un error informático. La dirección del Hospital ha llamado para disculparse y ha ofrecido, si es necesario, que el propio ginecólogo me pida perdón en persona. Por otro lado, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha prometido que se investigará para ver qué ha podido ocurrir", explica Alba, "pero la verdad es que yo no me creo que haya sido ningún error informático, porque al final eso se teclea en el ordenador, no es una casilla que se pueda marcar por error".

Cuenta también Alba que esta no debía ser la primera reclamación contra su ginecólogo. "Cuando mi madre fue a presentar la queja le hicieron un comentario como de "Madre mía. ¿Otra vez este hombre?. No sé si las demás denuncias fueron por homofobia también, pero más quejas tiene seguro", recalca.

Para la asociación Galactyco, que apoya a Alba en su reclamación, estos hechos constituyen un claro "trato vejatorio por LGTBIfobia". "No puede ser que tres décadas después de que la homosexualidad haya sido retirada de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, en el Servicio Murciano de Salud algunos profesionales continúan asumiendo la orientación sexual como una enfermedad", ha lamentado este colectivo en un comunicado. "Dado que durante siglos este error supuso un trato estigmatizante, discriminatorio, violento y denigrante hacia todas las personas cuya orientación sexual fuera distinta a la heterosexualidad, desde este colectivo denunciamos públicamente la ignorancia manifiesta con tintes lgtbifóbicos que supone relacionar orientación sexual con enfermedad", esgrime Galactyco.

Alba se conforma con que le hayan pedido perdón y con la repercusión que está teniendo. "Nunca sabremos si fue un error o no, pero lo importante era darlo a conocer. A mi no me ha afectado como tal porque lo tengo todo muy claro pero imagínate que va una mujer que es más insegura o que tiene un entorno que no la apoya, o lo que sea, algo así podría hacerle muchísimo daño y causarle incluso problemas psicológicos", argumenta.

Su historia ha corrido como la pólvora. "Al final se ha enterado todo el mundo, mis compañeros de facultad, estudio Ciencias del Deporte en la Universidad de Murcia, y mis compañeras de equipo, soy portera del equipo femenino del CAP Ciudad de Murcia, y de verdad que todos me han apoyado. Estoy muy contenta con la reacción de la gente", dice con satisfacción.