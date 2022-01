Martínez Ruiz, anestesiólogo: "Estamos superando el 'efecto Navidad' y ya bajan los ingresos en planta y UCI"

A medida que ómicron avanzaba, el mayor miedo de los expertos y profesionales sanitarios era que el alto número de contagios el sistema de salud no aguantase . Aunque todavía es pronto para cantar victoria, parece que estamos superando esta sexta ola sin llegar a colapsar. Desde mediados de enero el porcentaje de camas ocupadas por pacientes covid en España se mueve entre el 14-16% , sin llegar a establecerse con fuerza en el riesgo muy alto. Lo mismo ocurre con las plazas de UCI, cuyo porcentaje no ha llegado a superar la barrera del 25%.

R: Estamos viendo que los datos de contagio de la sociedad son muy altos, los datos de ingreso están descendiendo y con ómicron no hemos tenido la percepción de que sea más leve. De hecho, ha sido más contagioso. Lo que hemos tenido es la percepción de que los pacientes vacunados lo han tolerado muy bien y que los pacientes no vacunados lo han sufrido prácticamente como los sufrimos durante la primera ola.

R: El perfil es de un paciente de 60 a 70 años, generalmente no vacunado. No vacunado muchas veces no por voluntad, no por una decisión personal, sino por inercia, por dejadez, por falta de tiempo. Ese es el 80% de nuestros ingresos. Generalmente a esas edades tienen ya una cierta patología de base, o bien hipertensión o una cierta obesidad. Estos son factores que no ayudan y son nuestro grueso de pacientes.