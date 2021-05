Martin Quirós, urgenciólogo: “Los tratamientos para enfermos post covid están en pañales”

La pérdida del gusto y el olfato , el cansancio extremo o los problemas respiratorios son algunas de l as secuelas que arrastran durante meses muchos de los enfermos ya recuperados de la covid-19. Son efectos secundarios persistentes que preocupan al paciente y que los profesionales sanitarios intentan combatir con fármacos y terapias sin tener la certeza actualmente de su eficacia .

Y es que aunque se ha avanzado vertiginosamente en la fabricación de vacunas contra el virus y en la elaboración de medicamentos para paliar la enfermedad en su momento más duro, hoy en día no hay tratamiento ni fármaco específico para tratar las consecuencias que padecen estos pacientes “de larga duración”. El doctor Alejandro Martin Quirós, jefe de Patología Urgente del Hospital Universitario La Paz , así lo confirma en esta conversación con NIUS donde pide paciencia porque “la investigación necesita un tiempo para conocer con seguridad la causas y el origen de estos efectos y poder un remedio eficaz”.

Pregunta : Somos muchos los que tenemos algún conocido que después de meses de haberse recuperado de la covid no consigue volver a la normalidad. ¿Han notado en Urgencias un incremento de consultas por este motivo?

Respuesta : Muchísimo. Llegan cada vez más pacientes por insuficiencia respiratoria, dolores torácicos o por cansancio. Lo hacen además repetidamente porque no se consiguen curar. Ya en muchos hospitales como el mío han tenido que habilitar consultas específicas para ellos de Medicina Interna o Neumología.

R : No, hay de todas las edades. Tampoco dependen estas secuelas de cómo hayan pasado la enfermedad. Tenemos pacientes que sufrieron un covid débil o asintomático que no consiguen recuperarse y persisten con estos síntomas desde hace meses.

R : El motivo es porque ellos reconocen más los síntomas que una persona mayor que es menos activa y esa percepción no la siente igual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el deterioro cognitivo. Una persona de edad igual no se da cuenta tanto que ha perdido la memoria o la concentración después de pasar el covid como lo puede hacer otra en edad de trabajar que nota estos cambios.

R : Nada, para eso hay muy poco. Para el covid hoy en día solo están aprobadas las vacunas y fármacos como el Remdesivir (antiviral) o la Dexametasona (corticoides) que se administran a los pacientes cuando el covid está en su momento más agudo. En el caso de pacientes con secuelas que ya han pasado la enfermedad, es decir, en cuyo organismo ha desaparecido el virus, no hay fármaco definido. Actualmente, estamos “en pañales”

R: Es que todavía es pronto. La investigación tiene sus tiempos y no se puede ir a contrarreloj en estos temas. Estamos ante una enfermedad todavía muy desconocida y hay que ser precavido. No podemos poner un tratamiento a la ligera sin saber si va a tener contraindicaciones. Lo primero es poner nombre y apellidos a los que les está pasando. Saber el origen y las causas de lo que les está pasando porque todavía son desconocidas. La ciencia lleva su tiempo, hay que tener paciencia, no queda más remedio.